Eduardo Ramírez Aguilar designado como candidato único de Morena en Chiapas

En sesión ordinaria realizado en Comitán de Domínguez, el Consejo Estatal de Morena en Chiapas designó a Eduardo Ramírez Aguilar como candidato único a la gubernatura del estado.

Tras un proceso de deliberación, la decisión fue tomada por unanimidad, con mano alzada por el consejo reflejando la confianza y el respaldo hacia Ramírez Aguilar, quien es reconocido por su trayectoria y compromiso con el servicio público.

Por su parte Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que para la siguiente etapa de la cuarta transformación se requiere de la participación de las mujeres y de los pueblos originarios, para que los hogares en Chiapas, las familias, las niñas, niños y jóvenes vivan con tranquilidad y en paz.

“Estoy asumiéndolo con toda la responsabilidad y bajo todos los riesgos que también implica, no soy de los que se dobla fácilmente, tengo una voluntad inquebrantable, tengo carácter”, puntualizó.

El candidato de Morena confió en que será un proceso electoral pacífico y democrático, destacando su trayectoria y experiencia en la política chiapaneca, pues su objetivo es liderar una transición hacia un Chiapas próspero y en desarrollo, enfatizando que su compromiso es con el pueblo chiapaneco y su progreso.

El Consejo Estatal de Morena en Chiapas ha tomado una decisión unánime al designar a Eduardo Ramírez Aguilar como el candidato único a la gubernatura del Estado de Chiapas

"Voy a trabajar de la mano con el proceso electoral para la transición una transición de trabajo yo no me presto agrillas no soy un grillo político. Se honrar mis palabras Y el único que yo tengo es con Chiapas vaya en un camino en su progreso", indicó.

Posteriormente el candidato Ramírez Aguilar expresó su agradecimiento por la confianza depositada en él y se comprometió a trabajar incansablemente en favor del pueblo chiapaneco. Destacó la importancia de la unidad y la colaboración entre los diferentes actores políticos para alcanzar los objetivos de desarrollo y bienestar para Chiapas.

También hizo énfasisen elecciones con tranquilidad; "trabajemos para que haya un proceso en paz, un proceso donde sea una gran jornada cívica estoy poniendo todo mi esfuerzo y estoy poniendo mi capacidad para que ese proceso se lleve en pasos", aseveró.

Ramírez Aguilar agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a trabajar incansablemente en favor del pueblo chiapaneco. Enfatizó la importancia de la unidad y la colaboración entre los diferentes actores políticos para lograr el desarrollo y bienestar de Chiapas.

Con este nombramiento, Morena en Chiapas inicia un nuevo capítulo en su camino hacia las elecciones, ofreciendo una opción sólida y comprometida con los intereses de la ciudadanía con la designación de Eduardo Ramírez Aguilar como candidato único.

