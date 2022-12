El éxito de la Feria Chiapas es que haya dinero en Tuxtla Gutiérrez: Empresaria

Cuenta que para el éxito en la feria se necesita que haya dinero circulando en Tuxtla Gutiérrez, que paguen el aguinaldo o si ya se les pagaron pues que vengan a pasear, a disfrutar de la feria, que vengan al Palenque de Gallos, que las condiciones estén buenas, que haya seguridad, buena comida, buenos artistas, eso es lo que le gusta a las y los chiapanecos, explicó la empresaria María Guadalupe Gallegos Gordillo.

Los negocios apenas se están instalando para la próxima semana ya tendremos todo lleno, los vecinos están contentos, agradeciendo a Dios que sobrepasamos esta pandemia del Covid 19, estamos con todas las ganas del mundo de volver a trabajar y hacer nuestra feria, los que venimos lo hacemos por convicción porque queremos la feria, nos gusta esto, por vocación y tenemos las expectativas muy alta, apuntó.

La empresa Rincón Chiapaneco invierte 50 mil pesos para montar un restaurante en la feria Chiapas 2022, espera recuperar su inversión y obtener buenas ganancias para recuperarse económicamente en la recta final del año, año con año trabaja en este recinto ferial y estamos contentos de que finalmente vuelve la feria después de dos años de interrupción por la pandemia del Covid 19, creemos que la gente está ansiosa de divertirse, de estar bien, la feria es muy tradicional, tendremos conciertos que no hay todo el año y nos concentra a la sociedad, expuso su propietaria.

La renta de los espacios para instalar un puesto en la Feria Chiapas van desde los 4 mil pesos hasta los 29 mil pesos, pero la empresaria se reservó a decir lo que ella tuvo que pagar para ocupar el espacio de 10 metros por 10 metros, “ni es leve, ni es mucho, creo que es lo suficiente para que la feria pueda cubrir también sus necesidades, no nos han informado el costo que tendrá el acceso, pero esperamos que sea el mínimo, simbólico para que la gente venga, nunca ha superado los 100 pesos, lo máximo que han cobrado han sido 50 pesos a los adultos, los niños entran gratis, los fines de semana, entre semana no se cobra”.





Dice que son 41 años participando en la feria Chiapas, es la expositora más antigua, la expectativa es que deseamos, queremos, rogamos y sentimos a Dios y al universo a que vengan muchas perdonas a divertirse a pasear para que consuma, ha habido años que ha venido mucha gente pero no consume, si no vendemos pues no recuperamos lo que invertimos y tenemos expectativas muy altas, todos los expositores le estamos metiendo muchas ganas y poniendo nuestro mejor esfuerzo.

Serán once días de venta, del 8 al 18 de diciembre, normalmente las ventas fuertes son los fines de semana, entre semana queda un poco tranquilón los negocios en la Feria Chiapas, ya sabemos que ese es el movimiento, dependiendo del masivo viene la gente, hay muy buen Palenque en este año, tenemos expectativas altas, el único problema es el paso del libramiento norte y boulevard Vicente Fox Quesada, donde se construye el paso a desnivel, que no terminan la obra, es el paso obligado y esperamos que haya agentes de tránsito para esos días que coordinen el tráfico, explicó.

“Si el primer día viene mucha gente y no pueden pasar, ya no vuelven a regresar, la feria Chiapas es cara, de por sí los costos de inversión son caros, es una vez al año, son pocos días, montar un restaurante como este cuesta más de cincuenta mil pesos, y las expectativas son recuperar inversión y que nos quede algo para pasar bien esta navidad e iniciar el año nuevo, son pocos días pero esperamos que en esos pocos días la gente venga a divertirse todos los días y consuma todos los días”.

En el negocio con más tradición se vende carnes asadas, arrachera, churrasco, tlayudas, los tradicionales tacos, parrilladas, pozole, caldo tlalpeño, el menú es muy rico, personalmente supervisa el proceso de elaboración, se acompañará con chocomilk, cantaritos locos, cocteles de fresa colada, piña colada, café, café capuchino, café con leche y hasta champurrado, afirmó Gallegos Gordillo.