El precio de conducir ebrio, las multas pueden ser de hasta 3 mil pesos

Esta última semana en Tuxtla Gutiérrez se registraron 12 percances automovilísticos, de acuerdo con la secretaria de tránsito municipal, en tres de ellos, la causa fue por el conductor en estado de ebriedad. La multa por este acto se salda en 3864 pesos, además de retirarle las placas o la licencia al conductor.

Aparte de poner en riesgo la vida del que maneja y de los demás; de igual forma es un riesgo para el bolsillo porque no solamente existe la multa en los operativos de alcohómetros sino que también un oficial de tránsito puede detenerte y aplicarla en solitario.

Los conductores que son infraccionados de igual forma pierden la placa o la licencia por la consigna de la autoridad quienes lo quitan con la intención de que el conductor no se pasee por la ciudad ya en ese estado, e incluso, en algunos casos más exigentes, no le dejan continuar su camino y le hablan a un familiar para que ya no conduzca.





Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En Tuxtla Gutiérrez los operativos de alcoholímetro empiezan a partir del viernes a las 19:00 horas y concluyen la madrugada del domingo con la finalidad de evitar que automovilistas manejen en estado inconveniente para así prevenir accidentes.