El pueblo el mejor juez de las acciones del gobierno: Bonifaz Moedano

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, sostuvo que el mejor juez de las acciones del gobierno de la república es el pueblo, y éste en libertad deberá manifestar lo que a su juicio convenga en las elecciones federales del 6 de junio, que en el caso de Chiapas serán concurrentes con las locales.

Sostiene el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que existe un cambio en la manera de gobernar, en la relación con el pueblo, en la forma de atención de sus demandas, y si bien hay pendientes, considera que existen avances que están sujetos al escrutinio del pueblo.

Bonifaz Moedano insiste que la acción de las instituciones está en función de los principios de la honestidad, no robar, no mentir, y no simular ante los retos, uno de los grandes los gris -insiste- son los estímulos fiscales para la frontera sur y que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, reconoció recientemente en un evento público en Tapachula.

Según Raúl Bonifaz, a pesar de los problemas sociales y rezagos prevalecientes hay un futuro alentador, hay opción para México y los mexicanos, con fines comunes y una cambio de visión, dónde la prioridad son los pobres y las clases medias, que en el caso de Chiapas tienen un trato justo a través de los programas integrales de desarrollo que en el 2019 y 2020 ejercieron poco más de 31 m millones de pesos.

Por eso, celebro dijo, la participación de la sociedad en ese afán de construir un futuro mejor, la forma de gobernar de Morena es diferente, pero es el pueblo el que decide en este proyecto de izquierda, el reto es que se logre ma transformación en todos los sentidos y que la sociedad viva mejor.

A diferencia de 2018, para las elecciones del 6 de junio venidero no aparecerá en las boletas electorales el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entonces decidirá la sociedad lo que mejor le convenga.