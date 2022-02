Elementos policiacos realizan operativos a mototaxis en Cintalapa

Cintalapa. La mañana de este viernes, elementos de la policía estatal preventiva, estatal de turismo y caminos, tránsito del estado y municipal, instalaron un retén a la altura de la 6ª oriente, (cerca de la bahía de patrón) del barrio del seguro social para realizar una inspección minuciosa a todos los mototaxis que pasaran por esa zona.

Según datos obtenidos, este tipo de operativos se hace con el objeto de detectar si algún chofer porta arma de fuego, arma blanca, algún tipo de droga, borrachos o con algo que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.





La idea es detectar choferes que trabajan armados, con algún tipo de droga o con algo que ponga en riesgo al usuario / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Se sabe que en los últimos días, unidades de este tipo han participado en robos a casa habitación y a transeúntes, y es por eso que para evitar más ilícitos de este tipo.

Mencionar que algunos automovilistas que pasaron por el lugar aplaudían esta acción de las corporaciones, porque se sabe de algunos choferes que han incurrido en algún delito y eso es lo que se trata de detectar y combatir.





Las recomendaciones que les hacían los mandos a los choferes es manejar siempre a la defensiva, no transitar en zonas no permitidas, respetar los horarios y no conducir a exceso de velocidad.

De igual forma, se sabe que este tipo de acciones van a continuar realizándose de forma periódica en horarios y lugares distintos.