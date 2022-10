Horario de verano afectaba el aprendizaje de estudiante, eliminarlo fue un beneficio: diputada

La diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, dijo que la eliminación del horario de verano se justifica y uno de los elementos sustantivos es el beneficio para los estudiantes de todos los niveles educativos, en el estado a pesar de contribuir en la generación de energía a través de las presas y la aportación de riqueza mediante hidrocarburos, no tenemos más beneficios, y era necesario eliminar esta determinación que no fue del agrado de gran parte de la población y que no se aplicaba en toda nuestra entidad.

La población escolar de Chiapas es de un millón 828 mil 982, de ellos, en inicial suman 36 mil 765, en especial 10 mil 958, en preescolar 277 mil 394, en primaria 800 mil 836, en secundaria 292 mil 261, en formación para el trabajo 60 mil 387, en media superior 213 mil 032 y en educación superior 137 mil 349.

Tras la presentación de la iniciativa en el mes de marzo de este año en la Cámara de Diputados hubo consenso aunque también se empezó a generar opiniones en contra, afortunadamente hubo coincidencias y tan es así que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó su propuesta para julio, y es que el horario de verano era insostenible.

Para Chiapas no nos beneficia en nada, hay una polémica, hay quienes les gusta pero a la gran mayoría no, muchas comunidades y municipios de esta entidad nunca aplicaron el horario de verano, eliminarlo es muy benéfico para la niñez a quien le genera un problema de sueño y repercute en el aprendizaje, no son máquinas, mientras que los adultos lo tratamos de conllevar, no es lo mismo para la infancia, genera un fuerte impacto en escolares de preescolar y primaria, destacó.

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática comentó que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó que educandos presentan trastornos de aprendizaje, de sueño y de alimentación reflejado especialmente en educación básica, ese es el primer beneficio de haberlo eliminado.





El segundo beneficio es que homologamos un horario único, en Chiapas comunidades indígenas nunca lo aplicaron, en esta determinación se ajustó la zona horario a diferentes zonas del país, en la zona fronteriza norte de les conviene el horario empatado con Estados Unidos por ser zona comercial, pero a nosotros nos conviene la zona de horario de México porque nuestra actividades, ejemplo de ello es que los vuelos de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez llegan llenos, indicó Espinosa Morales.

Maestras y maestros de Chiapas siempre reiteraban su petición de eliminar el horario de verano por el beneficio a los niños, no había ni hay un subsidio del estado Mexicano al consumo de energía, lo que se plantea es que los estados del país donde se ubican instalaciones de la CFE y Pemex con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales pueda haber algún tipo de compensación, por lo menos para infraestructura carretera y educativa.

En Chiapas hemos puesto los recursos naturales y nunca hemos tenido subsidios, en la iniciativa en proceso de elaboración se prevé una compensación, así como la implementación de una compensación por el sistema tarifario en el consumo de energía eléctrica, tenemos cuatro grandes presas en el río Grijalva y dos más pequeñas en otros puntos que generan energía pero que se requiere mayor beneficio para los chiapanecos, apuntó.

La eliminación del horario de verano en el país ocurre tras 26 años de implementarlo, esto es el próximo domingo 30 de octubre de 2022 será la última vez que tengamos que atrasar el reloj, para poner fin esta medida que se implementó desde 1996, que consistía en adelantar el reloj el primer domingo de abril y atrasarlo el último domingo de octubre de cada año.