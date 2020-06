En Chiapas se han dado de alta a 873 pacientes que fueron afectados por Covid-19

En Chiapas se han dado de alta a 873 personas que enfrentaron coronavirus, muchos estuvieron graves e intubados, pero han vuelto al seno familiar con pruebas negativas de Covid-19, afirmó el secretario de Salud (SS), José Manuel Cruz Castellanos.

Dijo que estas son noticias relevantes en medio de la cadena de contagio que ha alcanzado un registro desde el 25 de febrero a la fecha de 2 mil 032 casos con los 55 nuevos positivos, 19 femeninos y 36 masculinos, así como 146 defunciones en total con los 7 nuevos de este martes ocurridas 5 en Tapachula y 2 Tuxtla Gutiérrez.





Compartió en conferencia de prensa que se en los domicilios de manera ambulatoria a 694 casos, se reportan 158 hospitalizados estables, asimismo 85 pacientes graves y 76 graves e intubados, mientras que los trabajadores de la salud siguen realizando un enorme esfuerzo por proteger la salud y cuidar la vida de la población.

De los nuevos casos positivos 27 casos corresponden a Tapachula, 12 a Tuxtla Gutiérrez, 3 a Huixtla, 3 a Pichucalco, 2 a Chiapa de Corzo, 2 a San Cristóbal de Las Casas, 1 a Escuintla, 1 a Mapastepec, 1 a Metapa, 1 a Palenque, 1 a Socoltenango y 1 a Venustiano Carranza.





Subrayó que, de ese universo, no tienen comorbilidades 32 pacientes, mientras que 7 presentan hipertensión arterial sistémica, 4 obesidad, 3 diabetes mellitus tipo II, 2 diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial sistémica, 2 tabaquismo, 1 registra asma, 1 diabetes mellitus tipo II y obesidad, 1 diabetes mellitus tipo II, obstrucción pulmonar crónica e hipertensión arterial sistémica, 1 diabetes mellitus y asma y 1 inmunosupresión.

Comentó que los 10 filtros sanitarios instalados en el centro de Tuxtla Gutiérrez para contener y ordenar la movilidad de la sociedad, han recibido de 10 mil a más de 35 mil personas, se han prevenido muchos casos y se han enviado a varias personas a la Clínica de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid-19 en el Centro de Convenciones.

Anunció un operativo especial con filtros sanitarios para Tapachula a instalarse a partir de este miércoles, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, para organizar la movilidad de la sociedad y disminuir la cadena de contagio.









Expuso Cruz Castellanos que el desafío es realizar un plan de autocuidado para vivir con el coronavirus, cada día se agregan nuevos municipios, lo que habla de la epidemia franca, siguen siendo los de 55 años y más, de 65 y más los impactados, pega a la población económicamente activa que al aislarse deja su trabajo.

El 96 por ciento de los casos es contagio entre los chiapanecos, el 3 por ciento corresponde a contagio fuera del estado y el 1 por ciento casos importados, la pandemia tiene que cambiar la cultura de la población, con las medidas de prevención juntos vamos a superar la pandemia, el reto es no contagiarse para no contagiar, la mejor medida sigue siendo quedarse en casa, apuntó.





Confirmó que para garantizar buen servicio médico privado se han clausurado clínicas y consultorios que no cumplían con las normas oficiales, la atención a la salud es responsabilidad de todos, no nos debemos fallar, farmacias no han sido suspendidas.

Puntualizó que habrá un operativo especial en materia sanitaria el próximo jueves con la llegada al estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se suma a la logística de la federación, porque se trata de cuidarnos todos para una nueva normalidad.

En el mundo se registran 6 millones 057 mil 853 casos, con 367 mil 166 defunciones y una tasa de letalidad global del 6.0 por ciento y en México, suman 93 mil 435 casos, con 10 mil 167 decesos, Chiapas colocado en el lugar número 25 de prevalencia.

