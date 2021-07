En la "congeladora" del Congreso al menos nueve iniciativas polémicas

Al menos nueve iniciativas de ley polémicas quedaron en la congeladora del Congreso del Estado, que concluye periodo constitucional de tres años el último día de septiembre, no hay manera de sacarlas adelante, algunos legisladores se quejan de autoritarismo de la Mesa Directiva a cargo del diputado del Partido del Trabajo, José Octavio García Macías, y de la ignorancia de la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Jorge Jhonattan Molina Morales.

Entre los grandes pendientes se encuentran la iniciativa de ley para la unión legal entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, el reconocimiento de identidad para las personas transexuales, la iniciativa de reforma al Código Penal para evitar la prescripción en delitos sexuales, la iniciativa de reforma al Código Penal para aumento de pena en feminicidio de mujeres indígenas y embarazadas, la iniciativa del reforma al Código Civil para evitar la prescripción en actas de nacimiento.

Asimismo, la iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar a los responsables de maltrato animal, iniciativa a la Ley de Salud para que todos los procesos estéticos sean efectuados solo por cirujanos, no por cualquier médico, también la iniciativa de reforma a la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas, para agregar al capítulo de protección y cuidado de los animales domésticos.

Consultados algunos legisladores expusieron estas propuestas no se sometieron ni a análisis en comisiones, ni se subieron en la orden del día de las sesiones públicas del pleno, ni de la comisión permanente, no obstante que vienen desde el 2019 y 2020, las tres primeras, fueron presentadas por primera vez hace tres legislaturas, la demanda de los sectores de la diversidad sexual y de grupo de mujeres feministas, era garantizar sus derechos, aún cuando se efectuaron foros de "análisis" en la misma sede del Congreso del Estado.





Algunas legisladoras se adelantaron a decir que iniciativa ley para la unión legal entre personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo y el reconocimiento de identidad para las personas transexuales, no pasarán ni en la próxima legislatura que asumirá el 1 de octubre de este año y concluirá su gestión el ultimo día de septiembre del 2024, estas propuestas han estado en manos de las últimas tres legislaturas y no han avanzado, a menos que haya una reforma federal.

"Tenemos un Congreso del Estado apático, silente y con una dinámica burocrática absurda, no hubo interés de entrarle a los temas polémicos, no se justificó la negativa a la atención de los grupos de la sociedad civil promotores. Hay mucho temor, no quieren pasar nada, persiste el autoritarismo, en la Mesa Directiva e ignorancia en la Junta de Coordinación Política", enfatizó otra legisladora.

La LXVII Legislatura del Congreso del Estado clausuró el 30 de junio el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, a partir de esa fecha hasta el último día de septiembre fungirá la Comisión Permanente a cargo del diputado del PT, José Octavio García Macías, se aproxima el final del ejercicio legislativo tal y como comenzó el 1 de octubre del 2018, tan grises.

La actual legislatura es integrada por 40 diputados y diputadas que tienen un salario de 66 mil pesos mensuales, que global suman en forma mensual un monto de 2 millones 640 mil pesos, cada uno en el año tiene una percepción de 792 mil pesos, en el año implicaría ingresos por concepto de salarios 31 millones 680 mil, aunque falta de calidad en la representación popular.

De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, para el Ejercicio Fiscal 2021, las y los diputados se aprobaron un presupuesto para este año de dividido para el Congreso del Estado 281 millones 606 mil 104 pesos con 95 centavos y para el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado 218 millones 690 mil 427 pesos con 29 centavos, que suman 500 millones 296 mil 532 pesos con 24 centavos.