En las elecciones el voto será respetado: Partidos Políticos

Las representaciones de los 14 partidos políticos acreditadas ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) hicieron un llamado a la ciudadanía a confiar en que su voto en las elecciones del 6 de junio será respetado y a evitar falsas aseveraciones de fraudes, refrendan su confianza a la integridad de la documentación electoral y al trabajo de los 123 Consejos Municipales Electorales y 24 Consejos Distritales Electorales.

Derivado del informe relativo al conteo, sellado y agrupamiento de boletas, presentado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral ante el Consejo General del Órgano Público Local Electoral, el Secretario Ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes, hizo del conocimiento que con fecha del 26 de mayo se solicitó a la empresa Gráficas Corona S.A de C.V. una reimpresión de 8 mil 027 folios de boletas electorales.

Dio a conocer que un total de 4 mil 525 boletas se imprimirán por reposición, mientras que 3 mil 502 se imprimirán derivado de la ciudadanía que podrá votar producto de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de acuerdo con la Lista Nominal Adicional recientemente entregada por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

En el caso de la elección de miembros de ayuntamientos, 3 mil 906 boletas se imprimirán por reposiciones y mil 751 por resoluciones judiciales, mientras que, para la elección de diputaciones locales, se imprimirán 619 por reposición y mil 751 por resoluciones judiciales.

Para el caso del municipio de Siltepec, se reimprimirán 19 mil 133 boletas electorales derivado de la sustracción de las 31 cajas que contenían dichas boletas electorales para la elección de miembros de ese ayuntamiento ocurrida de manera violenta el pasado 24 de mayo de este año, así como una boleta por resolución judicial, por lo tanto, el total de boletas a reimprimir es de 27 mil 160.

El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que las boletas que no llegaron a Chiapas es porque no salieron de la planta donde se imprimieron y no porque se hayan extraviado, las representaciones de los partidos políticos acompañaron todo el proceso desde que los paquetes fueron embarcados en los vehículos que fueron escoltados por elementos de la Guardia Nacional hasta su arribo al estado donde asume la custodia la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Agregó que la confiabilidad, la certidumbre y la legalidad de la jornada electoral del 6 de junio relativa a la documentación electoral está plenamente garantizada en Chiapas, los paquetes donde se encuentran los folios faltantes no podrán moverse hasta que estén debidamente complementados, estrategia coordinada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

📌 #Comunicado | Aprueba IEPC reimpresión de boletas para elección municipal de #Siltepec



Este jueves, dará inicio la producción de los nuevos materiales, para que sean entregados el próximo 1º de junio: consejero @MundoHenriquezA https://t.co/kMSUqnLmvQ pic.twitter.com/Y5XPo4RUSx — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) May 27, 2021

El consejero Edmundo Henríquez Arellano, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, expuso que es un procedimiento normal previsto por la normatividad electoral, debe tenerse la seguridad de que estos hechos no constituyen un elemento que quite certeza al proceso electoral.

La consejera Blanca Estela Parra, afirmó que las boletas que serán reimpresas no equivalen siquiera al uno por ciento, posterior al proceso electoral debe continuar con el debate relativo a las urnas electrónicas y transitar a una forma distinta para ejercer el derecho al voto, no se puede continuar haciendo esfuerzos sobrehumanos por parte de empresas, instituciones electorales y órganos desconcentrados para tener lista y a tiempo la documentación electoral.

El representante del Partido Movimiento Ciudadano, Antonio de Jesús Flores Montoya, dijo que, las representaciones partidistas atestiguaron la transparencia con que se realizó cada fase del proceso de producción de boletas con diferentes medidas de seguridad, salida de la empresa que las imprimió, su transporte, arribo a los órganos desconcentrado y la etapa de conteo, sellado y enfajillado. En el mismo sentido, pidió a la ciudadanía no atender notas falsas o engañosas y poner en riesgo alguna elección municipal o distrital.

📌#Comunicado | Partidos Políticos refrendan su confianza a la integridad de la documentación electoral y al trabajo de Consejos Electorales



Llaman a la ciudadanía a confiar en que su voto será respetado y a evitar falsas aseveraciones de fraudeshttps://t.co/SC1SgxwmtV pic.twitter.com/A3nvR1trN6 — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) May 27, 2021

La representante del Partido Encuentro Solidario, Patricia del Carmen Carvajal, aseguró que la cadena de custodia nunca se perdió, por lo que afirmó que las boletas faltantes no salieron de la planta productora, en tanto Olga Mabel Pérez López, representante del Partido Verde Ecologista de México, dijo que el IEPC cumplirá con la rendición de cuentas a ciudadanía.

Marco Vinicio Barrera Moguel, representante de Morena, manifestó que es imperativo que se frene toda especulación ante las situaciones extraordinarias para generar certeza y confianza, así como el ejercicio al voto de la ciudadanía, el representante del Partido del Trabajo, Mario Cruz Velázquez, comentó que ha habido participación de los partidos políticos en todas las etapas de la producción, traslado y custodia de la paquetería electoral y el representante del Partido Revolucionario Institucional, José Alberto Gordillo Flecha, dio su respaldo a las instituciones electorales.