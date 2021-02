En Morena no hay pase automático: Martín Cazares Vázquez

En el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), no hay pase automático, la abundancia de aspirantes a puestos de elección es resultado de la rentabilidad política electoral del partido, no hay precandidatos, no hay ungidos, las definiciones a través de encuestas ciudadanas se estarán tomando en la segunda quincena de marzo previo al registro de candidaturas para las diputaciones federales ante el INE que será del 22 al 29 de marzo y del 21 al 26 de marzo el registro de candidaturas para las elecciones locales ante el IEPC.

El representante propietario ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral e Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Martín Darío Cazares Vázquez, afirmó que paulatinamente se irán depurando registros en cada uno de los distritos y municipios, hay quienes han declarado tener presencia política en su territorio, aunque no es así, y el que haya registros de militantes o ciudadanos provenientes de otras fuerzas políticas es resultado de la apertura de Morena a la participación ciudadana.

Las encuestas serán reales, las definiciones serán contundentes, todos los y las ciudadanas que se han registrado en el proceso interno lo saben, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena es la máxima estructura que tomará decisiones para las designaciones de los candidatos a partir de los resultados de las encuestas a la ciudadanía, no se trata de generar conflictos, desavenencias, le apostamos a la madurez política, a la suma de sociedad, al respeto a sus derechos y que los ejerza en la jornada electoral del 7 de junio de este año.

Cázares Vázquez comentó que la más grande aspiración es que la sociedad tenga una importante oferta de aspirantes a puestos de elección, y que sea ella en libertad quien determine, nadie ha ganado nada, nadie ha perdido nada, la mejor encuesta será el primer domingo de junio y el resultado debe ser respetado por todos los actores políticos, lo que no deseamos son hechos de violencia como los registrados antes, durante y después de las elecciones del 1 de julio del 2018 que originó la anulación de 10 elecciones municipales.

Los partidos políticos debemos ser respetuosos del trabajo del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la legalidad y la rendición de cuentas deberá estar presente en todo momento y quién se aparte del Estado de Derecho deberá responder por sus actos ante la justicia, para haber valer los derechos de las y los chiapanecos, puntualizó.