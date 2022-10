Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez exhorta a tener cuidado con falsos sacerdotes

En conferencia de prensa, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, reconoció que en la capital chiapaneca se han presentado casos de falsos sacerdotes, sin embargo, se ha podido controlar, a diferencia de la Ciudad de México que es donde predomina más esta problemática.

“Aquí tenemos una norma, cualquier persona para que quiera participar aquí, tú tienes la obligación de presentarlo con la curia de la diócesis, porque si viene de fuera debe traer los papales de su obispo y si no hay, quiere decir que te quiere tomar el pelo y al obispo también”.





Recalcó que la iglesia católica tiene normas hasta para traer a cualquier predicador externo, el cual tiene que presentar una carta de su obispo, ya que existen personas que pueden aparentar y hasta hablar bonito, pero su objetivo es engañar.





“Desgraciadamente hay gente que juega y hace negocio con la fe frágil de mucha gente, porque nuestra gente va buscando seguridades. Por ejemplo la santa muerte tiene una seguridad ante el mal, ante el narco y todo eso, yo lo vi en Michoacán que era donde se acrecentaba, pero era como una protección, pero se vuelven como esclavos, porque ni es santa, no hay santa muerte, entonces yo creo que no nos dejemos engañar”, puntualizó.

El jerarca católica también dijo que existen personas que siempre buscan la forma de sacar dinero, por eso hay quienes se han hecho pasar por sacerdotes, pero ahí es donde la población debe aplicar el discernimiento y no solo en el ámbito religioso, si no también en la política y a la hora de votar, ya que no se trata de votar por votar, si no se trata de elegir a nuestros gobernantes que en realidad van a ser una bendición de Dios para el pueblo.