¡Sin resultados de la necropsia! Familiares de Damián exigen a la FGE justicia

A cinco días del fallecimiento de Damián, familiares y amigos salieron este domingo a las calles de Tuxtla Gutiérrez, para exigir a las autoridades de Chiapas informe sobre los avances de la investigación y otorgue los resultados de la necropsia.

Mauricio Estrada, padre del menor señaló que este martes se cumple una semana del accidente y las autoridades del plantel educativo no se han comunicado con ellos para asumir la responsabilidad que les corresponde por los hechos, en tanto la fiscalía tampoco se ha comunicado con ellos en los últimos días.





Con globos blancos en mano, el contingente salió del puente de colores / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Pues hoy en día aún siguen en el proceso, una realidad es que queremos saber qué es necesario que pase… Cinco días y no vemos ninguna acción, no hay detenidos, no sé si se está esperando a que más papás pasen por el mismo dolor que estamos teniendo nosotros, para que entonces se pueda tomar acciones sobre las personas responsables de la muerte de mi hijo”.





Marcharon este domingo en la capital chiapaneca para exigir justicia / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Con globos blancos en mano, el contingente salió del puente de colores localizado en la zona dorada de la capital chiapaneca, avanzaron por el Boulevard Belisario Domínguez, hasta llegar al emblemático Parque de la Marimba, donde por unos minutos manifestaron su dolor.





Posteriormente la familia y amigos quienes gritaba al unísono “Justicia, justicia”, avanzaron hacia la clínica donde el personal de la guardería llevó al menor para su atención médica, sin embargo, el pequeño Damián llegó sin signos vitales.

Encendieron velas, colocaron flores, así como algunos peluches / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Después arribaron al Instituto Piguin & Babe, donde encendieron velas, colocaron flores, así como algunos peluches en memoria del menor, mientras que las infancias soltaron globos blancos y rindieron por un minuto aplausos por Damián.





Otra madre de familia también denunció negligencia / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Cabe destacar que en el lugar de la guardería, Alma Hernández madre de uno de los pequeños que estudió en ese instituto, denunció que durante el periodo que su hijo estuvo en la guardería Pigui & Babe, también fue víctima de negligencia del personal.





“Siempre había raspones, yo siento que era falta de cuidado de parte del personal… Que porque era hiperactivo, que porque son niños se golpean o que el golpe no se lo hizo acá, que lo traía de casa”, puntualizó.

Damián apenas tenía cuatro meses en la guardería, sus padres decidieron ingresarlo a la guardería Piguin & Babe debido a que los dueños les aseguraron que ahí podría tratar el espectro autista que padecía.