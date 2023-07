Vecinos de la colonia Penipak viven entre aguas negras por colapso de drenaje

En la colonia Penipak ubicada en la 19 poniente entre 10 y 11 sur poniente, cerca de la Universidad Maya en Tuxtla Gutiérrez, los residentes se enfrentan a serios problemas debido al colapso de las tuberías de drenaje que datan de hace más de 30 años. La situación ha provocado la inundación de aguas negras en casas, patios y baños, generando un ambiente insalubre y un deterioro en la calidad de vida de los habitantes.

Ante esto el presidente de la colonia, Luis Alberto Dantory Córdova, comentó que el problema inició en el mes de mayo conforme al paso del tiempo la situación empeoro haciéndose una fuga de aguas negras, lo que ha provocado en algunos habitantes y menores enfermedades estomacales.

También puedes leer: Suspenden servicio de agua potable en Tuxtla Gutiérrez por turbiedad del Río Grijalva

Otro problema que nos comenta es que la constante salida de agua ha provocado el reblandecimiento de tierra provocando el colapso de calle partiéndose en dos partes en la ubicación mencionada, afirman que esta situación empeoro a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad capital.













La situación ha causado a los habitantes preocupación por lo que recurrieron a las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), quienes llegaron a revisar la tubería de drenaje el cual mencionaron que se encuentra tapada por completa, lo que ha generado que el agua busque salida, asimismo mencionó el líder de colonia que el 4 de julio el mismo personal de SMAPA les informó que no hay presupuesto pero que ya están buscando de donde sacarían el presupuesto para la obra.









“Los de SMAPA me dieron que sí, que ya están viendo de dónde van a sacar el presupuesto para hacer el cambio de tubería; si lo saca SMAPA o lo saca Obras Públicas. Van a mandar a medir, van a mandar hacer cotizaciones con varias constructoras para ver qué solución le van a dar”, señaló el líder de los colonos.





Foto: Luis Alberto Dantory





Cabe mencionar que este problema no solo persiste en la colonia, ya que las tuberías son muy añejas en la capital chiapaneca, tal y como lo había mencionado en un reportaje anterior René León Farrera, director de SMAPA. Actualmente en esta colonia son 7 viviendas las que se han visto afectadas, siendo alrededor de 15 familias lo que es preocupante para los habitantes ya que la situación empeora cada día más, donde no se hicieron esperar y destaparon los registros de algunas viviendas para que las aguas negras no perjudique dentro de sus casas.





Foto: Luis Alberto Dantory





Finalmente, los habitantes esperan que sus peticiones sean escuchadas y pueda SMAPA llegar a reparar cuanto antes las tuberías, para que el problema no siga perjudicando las casas y la salud de los residentes.