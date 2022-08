Tuxtleco denunció en redes a elementos de la SSPM por presunto robo

La madrugada de este lunes un ciudadano afirmó haber sido asaltado por dos elementos de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, quienes usaron su puesto para detener al joven y presuntamente quitarle la cantidad de 8 mil pesos en efectivo; 24 horas después, debido a que el hecho se hizo viral, los uniformados comenzaron una carpeta de investigación para dar con los responsables de este acto; además afirmaron que el proceso lo harán visible para toda la población pues no permitirán este tipo de comportamientos.

Fue ayer lunes que comenzó a hacerse viral la publicación de un ciudadano de Tuxtla Gutiérrez donde afirmaba que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito Municipal lo habían detenido mientras conducía su vehículo; posteriormente los oficiales comenzaron a revisarlo y de su billetera le quitaron la cantidad de 8 mil pesos sin razón alguna; posteriormente, los encargados del orden se retiraron del sitio sin que el hombre pudiera hacer algo.





Lee también: Tuxtla y Tapachula, entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país





Por lo anterior, no tuvo otra opción que realizar una publicación en su perfil social contando el suceso, que en cuestión de minutos se hizo viral en la capital chiapaneca, pues varios ciudadanos afirman que han sufrido el mismo modus operandi por una patrulla por lo que se sintieron identificados en la publicación. Lo más interesante del caso, fue que dicha noticia llegó a las redes oficiales de la SSPM quienes afirmaron que investigarían el caso.

El autor de la publicación platicó con este medio en donde indicó que él únicamente quiere que se haga justicia, se mantiene tranquilo pues afortunadamente la situación no pasó a mayores y solamente perdió dinero; por lo cual, presentó su denuncia correspondiente en donde afirmaron que ya se realizó y está en proceso por lo que volverá a presentarse el próximo 15 de este mes.

“Pues desafortunadamente me tocó pasar esta experiencia a mi, solo quiero que las autoridades hagan su trabajo, que sean justas pues es una pena vivir en una ciudad así, donde son los que te deberían cuidar los que te roban, no quiero problemas con nadie así que solamente haré lo que la ley me pida, ya metí mi denuncia, me citaron el próximo 15 para ver cómo va el caso” comentó.





El afectado contó lo sucedido en sus redes sociales / Foto: FB Rome Sánchez





Las palabras de las autoridades no fueron al viento pues actualmente ya existe un número de reporte para la investigación que se está llevando a cabo como un procedimiento administrativo disciplinario, además, confirmaron que dicho proceso será abierto a todo el público para que puedan seguirlo paso a paso hasta dar con los responsables.

Sobre su publicación viral, el ciudadano de profesión doctor afirmó que más que satisfecho se siente triste pues hay muchas personas que dicen también haber sufrido algo similar a él, por lo que solamente ve el lado positivo y es el apoyo que recibió por parte de sus amigos y familiares quienes de inmediato se preocuparon al saber la noticia.

“Es triste ver cómo más han pasado por esto, sin embargo, me quedo más con el apoyo de las personas que me preguntaron rápidamente si estaba bien, es feo hacer viral una situación a la que yo pasé, pero agradezco las muestras de cariño de las personas” exhortó.

Por el momento solo se encuentra la investigación en proceso, no obstante en la red social de la víctima La publicación realizada por el ciudadano Rome Sánchez se hizo tan viral que las autoridades ya investigan a sus elementos involucradosLa publicación realizada por el ciudadano Rome Sánchez se hizo tan viral que las autoridades ya investigan a sus elementos involucrados se encuentran más casos por parte de los ciudadanos que afirman haber sufrido un abuso por parte de las autoridades por lo cual, más de uno se encuentra en descontento con los uniformados la capital.

Tras la publicación del afectado varias personas indicaron que les sucedió lo mismo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas