Familiares exigen justicia ante "levantón" de ganadero Fernando Ruiz en La Concordia

Tuxtla Gutiérrez.- El pasado jueves 09 de noviembre a las 10:00 am, el conocido ganadero Fernando Ruiz Ruiz, así como respetable comerciante de 71 años, fue secuestrado a plena luz del día en la ganadera ejidal donde solía llevar a cabo sus actividades comerciales.

Esta mañana sus hijos acudieron para manifestarse frente al Palacio de Gobierno para pedir justicia, su hijo Fernando Ruíz Gómez mencionó que se encuentran preocupados al no saber nada de su papá, ya que sufre de la presión.

Asimismo Fernando dijo que su papá es reconocido por su integridad y dedicación al trabajo, tenía muchos amigos y ese día se encontraba en la ganadera cuando llegaron dos camionetas y fue "levantado", dejando a su familia sumida en la angustia y la incertidumbre.









"Si se comunicaron en un principio, fue el sábado ante pasado que nos pidieron una cantidad estratosférica, realmente no les puedo dar muchos datos por seguridad de mi papá", explicó Ruíz.

Fernando Ruíz Ruíz vivía en Acala, Chiapas pero debido al trágico asesinato de su papá y su hermano en el ejido Emiliano Zapata, tuvo que vender sus cosas y mudarse al municipio de La Concordia. Fernando toda su vida se ha dedicado al ganado y con eso sostuvo a sus 3 hijos María Fernanda, Adriana y Fernando, junto con su esposa María Eugenia Gómez.





Adriana, hija de Fernando, sostiene un cartel para exigir justicia / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Fernando Ruiz Gómez, hijo de Fernando Ruiz Ruiz/ Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Adriana, hija de Fernando, sostiene un cartel para exigir justicia / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Ante la incertidumbre que viven Adriana una de las hijas de Fernando, desbordó en llanto, pidiéndole al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que haga algo al respecto ante la situación que se vive en Chiapas, retándolo a que venga e investigue a su papá ya que se jacta de decir que en Chiapas no pasa nada.





Fernando Ruiz Ruiz, persona desaparecida / Foto: Familiares





"No todos somos iguales, no pertenecemos a ninguna clase política, nosotros trabajamos, la gente nos conoce que somos gente de palabra, correcta, mi padre me lo arrebataron injustamente, yo lo quiero devuelta vivo o muerto. Señor presidente usted que dice que Chiapas esta tranquilo venga a ver como estamos sufriendo, investigue a mi padre hágalo, lo reto que nosotros no tenemos nada que ver".





Fernando Ruiz fue reportado como desaparecido / Foto: Familiares





Hasta el momento no se ha emitido una ficha de búsqueda y Fiscalía no les ha dado solución al caso, ya metieron una denuncia, pero siguen esperando respuestas, por lo que piden desesperadamente a los tres niveles de gobierno que agilicen los protocolos de búsqueda para dar con su paradero, así como piden la ayuda de la ciudadanía si sabe de algo comunicarse al teléfono 9612793770.