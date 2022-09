Fuga de aguas negras en el centro de Tuxtla causan fuertes olores [Video]

Una enorme fuga de la red de drenaje desde la calle central y cuarta sur en el centro de la capital ya alcanzó dos cuadras el desfogue de las aguas negras, rodeando al mercado público municipal Juan Sabines o Gustavo Díaz Ordaz, desde hace varias horas en esta mañana del lunes, locatarios urgen la atención por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA).

A escasos metros de la fuga se localiza una taquería en el mercado público municipal, se sienten fuertes los olores contaminantes de las aguas negras dónde la población degusta sus taquitos de puerco con sus aguas frescas desde la mañana.

La corriente de aguas negras se desplazan por la cuarta sur desde el punto de la fuga una cuadra hacia el oriente, luego una cuadra más en la primera oriente entre cuarta y tercera sur, afortunadamente en la entrada del estacionamiento del mercado se ubican unas alcantarillas las que absorben las aguas contaminadas, mientras la población busca la parte más pequeña de la corriente para cruza de un punto a otro en la calle.





A escasos metros de la fuga se localiza una taquería en el mercado público municipal, se sienten fuertes los olores contaminantes de las aguas negras / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Locatarios que no dieron su nombre dicen que en esta esquina de la cuarta sur y calle central es recurrente la fuga en la red de drenaje, aunque no se saben las causas, seguramente la carga de aguas de la red hace que superen su capacidad de la misma y aún cuando no se rompe la tapa no deja de salir fuertes corrientes de aguas negras.

Cuentan que ya transcurrió varias horas de la corriente de aguas contaminantes, nadie reporta si ya informaron al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, en el mercado público no se encuentran los responsables de la administración que serían algunos de los indicados de la denuncia por que la contaminación rodea al centro de abasto que alcanza una importancia afluencia, junto a la taquería también se ubican otros negocios de alimentos.