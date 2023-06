Ante ola de calor en Tuxtla Gutiérrez, protegen a especies del ZooMAT

Durante esta temporada de calores intensos que se han presentado en algunos estados de la República Mexicana y ante el reporte de que algunas especies del zoológico de Yucatán han sufrido por los golpes de calor, Miguel Alvarado Toro, empleado del ZooMAT en Tuxtla Gutiérrez, reportó que pese a las temperaturas que han alcanzado hasta los 45 grados, en dicho zoológico no se han presentado casos en los que la fauna haya sido afectada.









En este sentido y de acuerdo con la información de Lilia Ivón Ruíz Galaz curadora general de Nutrición y Salud en el ZooMAT, las altas temperaturas sí pueden afectar a la fauna silvestre de los zoológicos e incluso perjudicarla gravemente si no se le da un cuidado especial. Indicó que por esa razón el ZooMAT cuenta con fauna endémica para que no existan complicaciones, refiriendo que eso es lo que ha ayudado a evitar la muerte de los animales que están en cautiverio; además, señaló que el ZooMAT cuenta con personal capacitado y calificado el cual en esta temporada ha implementado una serie de medidas y estrategias como mantener el agua limpia en los bebederos y afluentes, además de alimentos frescos así como áreas de resguardo para la lluvia o el sol, lo que garantiza la seguridad de los animalitos.

Respecto a la alimentación de los animales, Ruiz Galaz mencionó que se está implementando para los animalitos una dieta especial que incluye muchos líquidos e incluso alimentos en paletas para que se refresquen. Indicó que en el ZooMAT hay especies que están disfrutando del calor como las iguanas y los cocodrilos, especialmente estos porque son de sangre fría y requieren con regularidad tomar sol. “Esto no quiere decir que no se les brinden los cuidados, siempre se busca que no se encuentren vulnerables”, enfatizó.









Finalmente, explicó que hasta este momento no se han tenido casos con especies que hayan sufrido golpes de calor o que se encuentren deshidratadas, pero no se confían y por ello se les vigila, se observa su comportamiento, señalando además que descartan los rumores de que se estén vendiendo los animalitos, pues son el atractivo del ZooMAT y además se tiene la responsabilidad de protegerlos.