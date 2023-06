Rechazan al nuevo maestro de la Secundaria #2, tiene antecedentes penales

Padres de familia denuncian irregularodades en la Escuela Secundaria Número dos, primero al profesor Felipe de Jesús Gordillo Santos le documentan responsabilidades de sobornos, en vez de ejercer el peso de la ley lo cambia, pues se ha ido del plantel pero llega el docente Julio Cesar Ocaña Mota, pero con historial de acoso sexual, con averiguaciones previas en diversos municipios que los padres lo rechazan, no lo quieren, se manifiestan en la entrada, le impiden el paso y no van a poner riesgo a sus hijos con un docente con estas costumbres agresivas y violentas.

La señora Verónica Hernández Estrada, miembro del comité de educación de padres de familia, explicó que el sábado acordaron los papás acordaron que lo dejarán ingreso a la escuela al profesor, debido a que es responsable de pederastia y acoso sexual y lo que pedimos a la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, es que no permita el paso a este docente al plantel porque pone en riesgo la estabilidad física y emocional de nuestros niños, así como la nuestra como padres de familia.

Si bien sabemos que la escuela es un espacio de tranquilidad y paz y este maestro Julio Cesar Ocaña Mota, rompe con esta tranquilidad, la seguridad y no va a permitir el desarrollo de nuestros hijos, este docente traía el lunes pasado un documento en el que le daban posesión de sus horas pero nos estamos poniendo por los delitos que trae, por los antecedentes, hemos constatado las agresiones sexuales que ha cometido en otras escuelas y es un riesgo para nuestro plantel, reiteró la madre de familia.

Alto riesgo corren nuestros muchachos con este maestro, es una persona no grata, tiene antecedentes muy malos, "una manzana podrida en un cesto va a echar a perder a las demás" y no queremos que eso suceda en nuestra escuela, ni con los maestros, mucho menos con nuestros hijos, reiteró en entrevista en la entrada principal de la escuela en el barrio 5 de Mayo en trece oriente y tercera norte.

Hernández Estrada reiteró que estamos dispuestos los padres de familia en llegar hasta las últimas consecuencias para ni dejar entrar al maestro y exigimos uno que traiga historial bueno, nuestra escuela se lo merece, nuestros niños se lo merecen, se ha firmado documento dirigido al subsecretario de Educación, Juan Guillén Miceli, para nos cambie al profesor, no lo queremos, tampoco queremos un interino sino un titular.

Cuenta que el director del plantel Adalberto Palacios Escobar está en apoyo a los padres de familia, fue una de las personas que dio la señar de alarma con los padres de familia, nos puso por delante el antecedente malo que trae este maestro, mientras que en la delegación sindical también nos pusieron sobre aviso, lo agradecemos y no queremos a este maestro, reiteró.

La delegación Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está a favor de los derechos de la infancia, tienen ellos oficios desde el año pasado en los que le ha en llegar a la Secretaría de Educación que no queremos al maestro por los antecedentes que trae, el trabajo es en conjunto, no podemos estar equivocados cuando las tres partes coincidimos, el docente es una persona no grata para nosotros, añadió.

La Escuela Secundaria Técnica número dos de Tuxtla tiene una población escolar en el turno matutino de 980 alumnos y en el vespertino tiene otra población similar, es muy numerosa, 21 grupos en cada turno, y no se vale que un docente ponga en riesgo a nuestros chicos, no lo vamos a permitir, la lucha será hasta las últimas consecuencias, seguiremos unidos padres de familia hasta lograr que el docente se retire de nuestra escuelas, reiteró.

Mientras tanto, la presidenta del Comité de Padres de Familia, Delta Nuri Muñoz Sánchez, dijo que los padres de familia no van a permitir la entrada del profesor, la inconformidad es generalizada, no recibimos al dice te que nos envía la Secretaría de Educación, sus antecedentes son muy negativos, de todo tipo, está acusado de abuso sexual en la Escuela Secundaria Técnica Número 10 de Palenque desde el 2014, tenemos conocimiento que ha hecho lo mismo en otra escuelas, como Venustiano Carranza.

Lamentamos que la Secretaría de Educación nos envíe personal de esta calidad que ya no se veían ser docentes, ya no queremos que sigan haciendo daños, he aquí la presencia de nuestros padres, los antecedentes han salido a la luz pública por investigar la calidad del docente que llega, el maestro trae arrastrando muchos antecedentes y tiene una demanda ante la Fiscalía General del Estado, hace dos años por cadena de cambio no alcanzó a llegar a la escuela, y por jubilación de la maestra Alma Delia López deja vacante el profesor encontró los medios para llegar pero no lo vamos a aceptar, le impedimos el paso, aseguró.





En el turno vespertino padres de familia exigen justicia por al menos diez casos de acoso sexual parte de un docente en Escuela Secundaria Número 2 del Estado en Tuxtla Gutiérrez, la centenaria Prevo, acusan que la Fiscalía General del Estado se niega al ejercicio de la acción penal en contra del profesor José Luis Hernández Sánchez y denuncian protección de la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.