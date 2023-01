Desplazados de Chenalhó exigen la aparición con vida de sus compañeros en manifestación

Este martes las 59 familias desplazadas del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó arribaron a Tuxtla Gutiérrez, para exigir la aparición con vida de cinco de sus compañeros desaparecidos en el enfrentamiento armado ocurrido en septiembre de 2022.

Ojalá que regresemos la verdad extrañamos mucho allá





Se trata de Juan Ruiz, Magdalena Velasco, José Miguel Ruiz Velasco, David Ruiz y Amalia Ruiz Velasco; al respecto, Manuel Gómez Velasco representante de los desplazados de Santa Martha, señaló que ante la nula atención por parte del gobierno, decidieron marchar este día hasta la capital chiapaneca, del cual no han recibido ninguna atención.





Los desplazados exigieron justicia conforme a la ley / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Nosotros estamos viendo ahorita a los niños, están sufriendo, hay niños enfermos, hay mujeres enfermas, hay mujeres embarazadas, no hay atención médica, es por eso que nosotros venimos de esta manera”, manifestó.

Además los desplazados exigieron justicia conforme a la ley, el retorno seguro a su lugar de origen, la verificación inmediata de sus casas y pertenencias, así como el desarme del grupo paramilitar que atentó con la vida de los pobladores.





No les han dado una solución y tampoco han podido retornar sus hogares / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Aseguraron que siguen amenazados y piden el cese a los desplazamientos en esta zona de la entidad chiapaneca, pues a la fecha hay más de 200 personas desplazadas y poco más de cien viviendas quemadas.

Por su parte Margarita Velasco Velasco, quien fue víctima del desplazamiento explicó que a cuatro meses del suceso las autoridades no les han dado una solución y tampoco han podido retornar sus hogares, debido a que el grupo de hombres continúa armado.





"Ojalá que regresemos la verdad extrañamos mucho allá": desplazados / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Estamos sufriendo ahí, estoy triste, para regresar a mi casa, porque tengo muchos animalitos que se quedó ahí, que se robaron, que lo comieron, por eso quiero regresar a vivir a mi territorio, pero mi casa ya está quemada pero el gobierno no ha resuelto nada”.

Doña Alberta Cortés, quien también perdió todo en la disputa territorial del año pasado, explicó que tuvo que salir a escondidas para que no los atacaran, sin embargo, ya han pasado varios meses y no les han dado ninguna solución.





Los desplazados exigieron justicia conforme a la ley / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Ahorita no escuchamos que nos dicen, queremos regresar a nuestras casas, ojalá que regresemos la verdad extrañamos mucho allá no tenemos donde vivir, no tenemos que comer, no hay agua donde estamos no hay agua”.

Los más de 200 desplazados anunciaron que se movilizarán a la Ciudad de México para llevar sus peticiones como desplazados quienes a decir del vocero no son tomados en cuenta.





No les han dado una solución y tampoco han podido retornar sus hogares / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Lee más: ¡Se buscan! Familia de desplazados en Chenalhó se encuentran desaparecidos, anuncian marcha





"Ojalá que regresemos la verdad extrañamos mucho allá": desplazados / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas

Cabe destacar que los habitantes de Santa Marta Chenalhó y del municipio de Aldama se disputan tierras en la región, por ello, se generó el enfrentamiento en el mes de septiembre del año pasado que de manera extra oficial se supo que dejó a por lo menos una veintena de muertos.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️