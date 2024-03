Escasez de agua en el Río Grijalva provocan pérdidas económicas

Debido al problema en la que se encuentra en Chiapa de Corzo ante la falta de agua por presas en reparaciones, ha dejado pérdidas económicas y es que a decir de Ceín Escobar Espinosa, presidente de la cooperativa Ángel Albino Corzo, debido a los bajos niveles de agua del río Grijalva ha provocado que los motores de las lanchas se descompongan, pagando desde 70 mil pesos a 80 mil pesos por motor.

La baja de nivel de agua se debe a las obras de la Hidroeléctrica Chicoasén II / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ante esto, Escobar Espinosa explicó, la parte que se afecta del motor es la transmisión, de acuerdo con un comparativo que les hizo la empresa Yamaha, la cual es donde pertenecen sus motores, menciona que de las embarcaciones que existen en el Norte de la República Mexicana, la embarcación del Cañón del Sumidero no llega ni al 25% de la cantidad de embarcaciones, pero en cuanto al mejor mercado de Yamaha son los del Cañón del Sumidero, ya que son quienes más acuden a reparaciones.

"Pero ustedes son buenos clientes ¿por qué son buenos clientes? Porque gastan más en reparación de los motores ¿Y qué parte de los motores son los que más reparamos? La transmisión", explicó Escobar Espinosa.





Estas afectaciones es debido a varios factores, desde la sequía, por lo que se topan con arenilla, piedras, así como cuando se contamina de basura o ramas de árboles, dejándoles pérdidas millonarias.

Varios lancheros han sufrido pérdidas económicas / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Aseguró, ellos tienen que considerar si salir a realizar el recorrido o no, para que las pérdidas económicas no aumenten, indicó que durante esta temporada tienen que hacer de 1 recorrido hasta 3 en todo el día, por lo que no les conviene a veces salir, si saben que ponen en riesgo el motor de la embarcación.

