Escuela en Tuxtla capacita maestros para inclusión de niños autistas

En la Escuela Profesor Eliseo Palacios en Tuxtla, pese a ser una escuela pública, los maestros son capacitados a través de la USAER, un programa de escuelas con maestros especiales. Esta escuela cuenta con al menos de 2 a 3 niños con el trastorno del espectro autista (TEA) en dos salones, así lo dio a conocer la directora del plantel, Rosa Leticia Mandujano Martínez.

Valeria Ivonne Mancilla Gallegos, maestra de 4 grado de primaria, comentó que en su grupo hay dos niños autistas, para ello aseguró que trabajar con ellos si es complicado pero nada que no se pueda, lo que lo hace menos complicado es que tiene una maestría en psicología infantil.

Alumnos en clases de la Escuela Profesor Eliseo Palacios / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“La verdad me gusta trabajar con ellos, son niños muy inteligentes, se les explica, entienden (…) el se puede distraer pero sus compañeritos lo integran”, indicó.

La integración que se ha logrado, ha sido debido a pláticas que la maestra ha realizado con el grupo, en donde les ha comentado a los niños la situación, esto sin que estén presenten los dos niños autistas, con la finalidad de que se adapten, ya que por su condición uno de ellos distraía al grupo, pero hasta ahora ya se han adaptado e incluido.





José Antonio Figueroa González, es otro de los catedráticos que está frente a grupo y donde hay 3 niños con este espectro, ante ello aseguró que una de las partes más difíciles y que ha percibido de ellos, es la parte emocional, dejando a un lado la parte académica.

“Es un trabajo que no es de la noche a la mañana, que no es magia, tiene uno que ser constante, también integrarlos al grupo de tal forma que ello puedan sentirse parte de una sociedad, no excluidos, sino que se sientan como un miembro más que tiene el mismo valor”, indicó Figueroa González.





Beatriz Utrilla Zuñiga, es la maestra encargada del área de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación (UASAER), la cual trabaja de manera conjunta con maestros visitando cada uno de los salones. En esta escuela no solo trabajan con niños autistas si no también con niños con déficit de atención, discapacidad intelectual, así como problemas de aprendizaje, entre otras.

La función de la USAER, es vigilar a los alumnos que se encuentren con barreras o dificultades en su aprendizaje, lo cual cada una de las escuelas primarias en el estado, deben de contar con esa área, pero muchas de ellas no cuentan con el personal.

En este caso la escuela primaria Profesor Elíseo Palacios ha logrado capacitar a los maestros a través de la USAER, así como a lo padres de familia para que niños cuenten con un mejor desarrollo educativo.