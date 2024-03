Especialista alerta sobre riesgos del calor para mascotas

Local Cambios climáticos afectan al vehículo: especialista

La especialista en la protección y rescate de fauna, Claudia Cisneros alerta a la población sobre el riesgo de las altas temperaturas para las mascotas, que podria incluso causar la muerte, el calor puede causar los mismos problemas a mis animales que a los seres humanos.

Dijo la especialista que el problema más destacado es la sed, la deshidratación inmediata si no es proveído de agua o de espacios con las condiciones de resguardo como sombra que le permitan no estar expuestos a los rayos del sol.

Cisneros comentó que la raza que está en mayor peligro por las altas temperaturas son los perros de pelaje largo, los que sufren más las condiciones del clima extremos como es el caso de los 36, 38 y 40 grados centígrados, o arriba de los 40 grados centígrados, sufren más que los animales de pelo corto, y lo que de debe hacer es tener responsablemente una mascota, una tenencia responsable de la mascota, ya sea perro o gato, necesita de la misma atención que un ser humano, un recipiente de manera permanente con agua limpia, se recomienda cambiar a diario el agua porque con las altas temperaturas el agua estancada genera otro tipo de problemas, como es el zancudo, tenemos que tener el cuidado de que tengan agua limpia y fresca, en condiciones de sombra e higiene, las eses faciales en un estado de altas temperaturas presentan un proceso de descomposición más rápido, el proceso de pulverización, se hace polvo, se acelera y lo respiramos los seres humanos y los animales generando entre otros problemas alergias.

Por eso es importante las condiciones de higiene además de la hidratación que se necesita, se recomienda no sacar a los animales a paseo con altas temperaturas, recomendaciones indicadas a los seres humanos por la exposición a los rayos ultravioletas que son generadores del cáncer de piel, mientras que los seres humanos caminamos con zapatos, los animales están en contacto directo con el cemento que está en altas temperaturas, muchos registros de médicos veterinarios nos muestran lesiones en los cojinetes de los perros, además de sed extrema que llegan a tener en un lapso de tiempo corto por los ratos del sol y las altas temperaturas, lo que hay que evitar insiste Claudia Cisneros, vía telefónica.

Recomienda evitar meter a los perros y gatos en los coches y dejarlos ahí mientras se hace el mandado porque en unos cuantos segundos se genera el golpe de calor que puede ser mortal para las mascotas, por golpe de calor muy pocos animalitos llegan a salvarse, hay casos en donde los animales llegan a tener altas temperaturas que no son registradas por el termómetro, se han presentado casos de decesos por golpes de calor, las temperaturas son terribles y la invitación es ser empáticos con los animales, habría que encadenarnos los seres humanos y exponernos unos 10 minutos al sol para experimentar lo que los animales, hay que ser humanos y tratar buena los animales.

Lomito es un nombre que alguien dio por poner a los perros, como un sinónimo, pero a mí no me gusta ese término, son perros o perritos, no debería ser la forma de referirse a ellos, hemos visto casos de maltrato en la casa y en hogares, los animales buscan sobrevivir, aunque hay personas que en sus banquetas dejan aguanto alimentos para las mascotas de calle, aunque el maltrato animal es por igual con animales de calle o de hogar, lo que se debe hacer es conciencia, ser más humanos, ser solidarios, empáticos y tratarnos con todos sus derechos, reiteró.

