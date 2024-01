Estacionamientos de Tuxtla Gutiérrez entre inseguridad e irregularidades

En el centro de Tuxtla Gutiérrez hay una diversidad de estacionamientos públicos para autos, el promedio es de 10 pesos por hora, la mayoría no se hace responsable por robos o daños a vehículos, al contrario, cobran a quien extravié o dañe el boleto que se le expide al momento de contratar el servicio, no es regulado por ninguna autoridad, si los negocios pueden cobrar más y hay quienes lo paguen no hay problemas.

No hay ningún control por parte de la Secretaría de Economía de la capital del estado, no hay señalamientos de inspección por parte de Protección Civil, los negocios pueden cobrar la cantidad que determinen y si los clientes lo pagan no hay revisión de tarifas por ninguna autoridad en la capital de Chiapas. Usuarios no quisieron opinar sobre el servicio, tampoco dueños sobre la competencia que se ha generado por la implementación de los parquímetros con un costo de 6 pesos la hora en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Tuxtlecos resguardan sus vehículos en los estacionamientos públicos

El estacionamiento público de la primera sur entre primera y segunda oriente tiene un costo de 10 pesos por hora, el piso es de tierra, por boleto extraviado le cobran 100 pesos a los usuarios, está prohibido permanecer dentro o fuera del automóvil, el horario de servicio es de lunes a sábado de 70:30 de la mañana a las 8:30 de la noche, no se hace responsable por robos totales o parciales o asignados por terceros, fenómenos naturales o mal uso que se le dé al boleto, por lo que recomiendan cerrar bien el carro y conservar el boleto que solo es válido si es checado por el reloj.













En las misma primera avenida sur entre segunda y tercera oriente se ubica otro estacionamiento público, su costo es de nueve pesos por hora o fracción, los vehículos quedan estacionados en piso de tierra y cualquier información sobre el uso del espacio se debe llamar al número 961 241 2333, tampoco se hace responsable por el robo o daño a su vehículo.

Enfrente está la competencia, otro estacionamiento público que cobra 10 pesos por hora o fracción y en su reglamento no se hace responsable por robo si el vehículo no se deja bien cerrado, el piso es de concreto y el servicio es hasta las cinco de la tarde desde las 7:30 de la mañana.

El estacionamiento público aumenta su costo por las noches

El estacionamiento más amplio y más moderno, incluso con cobros con tarjetas con servicio de 12 y 15 pesos por hora se ubica en la segunda calle oriente entre avenida central y primera sur desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, con cámaras de video vigilancia y un sistema de estacionamiento con elevadores, no se permite el acceso a nadie que no haya dejado ahí su auto, el piso es de concreto.

Mientras que en la primera sur entre primera y segunda poniente el costo del servicio es de 12 pesos por hora o fracción de lunes a sábado de ocho de la mañana a 3 de la tarde, por boleto extraviado le cobran 50 pesos más tiempo de uso del espacio, el piso es de concreto y la empresa no se hace responsable en la pedida de objetos olvidados, por daños a terceros y en casos fortuitos no imputables a la misma.

Ante la instalación de parquímetros, los estacionamientos se han convertido en una buena opción para la ciudadanía

En la segunda poniente entre avenida central y primera sur el estacionamiento público de ocho de la mañana avisas 21 horas tiene un costo de ocho pesos la hora o fracción, es en el sótano, por boleto extraviado le cobran 150 pesos funciona de lunes a sábado, a partir de las 21 horas se le cobra 40 pesos por hora hasta que retire el vehículo y cuenta con sistema de cámara de videovigilancia.

Mientras que en la segunda poniente entre primera y segunda sur el estacionamiento es con una tarifa de 12 pesos ya sea la hora o fracción, es el piso de tierra y no hay techo, los autos permanecen bajo el sol y las altas temperaturas.

Varios estacionamientos públicos se encuentran en el centro de la ciudad

En tanto en el estacionamiento público de la segunda poniente entre avenida central y primera norte su costo es de ocho pesos por hora o fracción, por boleto extraviado se le cobra la cantidad de 100 pesos, por renta mensual por cajón la suma de 700 pesos y por boleto extraviado por renta mensual del cajón le cobran la cantidad de 200 pesos, funciona de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche y el acceso es solo para la persona que conduce el automóvil y los sábados hasta las 14:30 horas.

En la primera avenida norte esquina con segunda calle poniente el estacionamiento es solo la alumnos y docentes del Instituto Tecnológico Universitario Tuxtla, pero no se hace responsable de robos, perdidas o daños causados a los vehículos.

En la primera avenida norte entre primera y segunda poniente se ubican dos estacionamientos y sus costos es de ocho pesos la hora, uno de ellos cuenta con sistema de de video vigilancia y con techo, mientras que el otro al aire libre sus cajones.