¡Hacinados! Estaciones migratorias al tope de su capacidad

Yaneth Gilardo, presidenta de la asociación civil Una Ayuda para ti Mujer Migrante, asegura que en Tapachula no solamente tiene a 5 mil personas migrantes dentro de la Estación Migratoria, sino que también mantiene a muchas más, las cuales no están aseguradas y no se encuentran dentro del inmueble pero sí son retenidas mediante sus procesos migratorios convirtiendo al sur de México en el mayor corredor migrante.

Denunció que en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de Chiapas mantienen hacinadas a las personas en tránsito, debido a que en espacios con capacidad para 100 individuos en algunas ocasiones ingresan hasta 800 personas.

También puedes leer: ¡Sin freno! Tráfico de migrantes en Chiapas sin control desde los últimos años

“Con el hecho de estar ahí encerrados todos en un espacio reducido, ya se están violentando sus derechos… Todos los días nos vienen testimonios de gente que estuvo detenida en las estaciones migratorias, de gente que fue violentada por parte del INM, de gente que compró sus documentos y que el mismo instituto le vendió sus documentos”, apuntó.





Yaneth Gilardo, presidente de la asociación civil Una Ayuda para ti Mujer Migrante, asegura que en Tapachula no solamente tiene a 5 mil personas migrantes dentro de la Estación Migratoria, sino que también mantiene a muchas más, las cuales aunque no están aseguradas pic.twitter.com/28OUw4CAPv — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 30, 2023





La activista también dijo que las autoridades de migración se encuentran coludidos con los llamados “polleros”, ya que ven a las personas en tránsito como un signo de pesos, y les cobran una fuerte cantidad de dinero para trasladarlos desde Chiapas hasta la frontera norte del país, además de mantenerlos retenidos en la ciudad en lo que hacen sus trámites que les llevan meses resolverlos.

“Se dice que este lado del sur es el corredor central de la migración en México, consideramos que todo el país mexicano, es un corredor, un muro, para las personas migrantes porque desde el momento de su entrada son violentadas sus derechos humanos”, señaló.

Finalmente dijo que durante el 2022 las naciones con mayor número de migrantes en territorio chiapaneco fueron Honduras, Venezuela y Cuba, sin embargo, cada temporada el flujo y país de origen con mayor incidencia cambia.