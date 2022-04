Exigen la no discriminación ni exclusión a personas con Autismo

En víspera de la conmemoración del Día Mundial de la Concientización Sobre el Autismo este 2 de abril, en Tuxtla Gutiérrez se manifestaron madres y padres de familia para convocar a la sensibilización de la población para la empatía con la población que padece está condición, no más discriminación, ni exclusión.

La señora Celia Pacheco informó que 1 de cada 115 niños tiene la condición; en Chiapas existirían cerca de 5 mil niños y niñas con este trastorno, la mayoría depende para su atención de calidad del Sistemas DIF Chiapas en el sector privado también hay expertos para la atención pero es caro para los de bajos recursos el sector público.

Cuando se identifique alguna característica en los menores de inmediato los padres de familia tienen que buscar ayuda / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Expone desde el Parque Jardín de la Marimba en la capital que la sociedad cuando se identifique alguna característica en los menores de inmediato los padres de familia tienen que buscar ayuda porque siempre una detección temprana ayudará a quienes padecen esta condición a mejorar los diagnósticos de sus pequeños y a los tratamientos más exitosos.

Solicitó durante una caminata de cinco cuadras hacia el Parque Bicentenario que las instituciones públicas y a la sociedad civil deben entender y atender las necesidades de este sector de la sociedad y con mucho respeto visibilizar el autismo, tiene que ser en su justa dimensión participar en la promoción y defensa de los derechos de este tipo de personas y familias, no hay que esconder a las personas si no hay que protegerlas y proveer de atención especializada para mejorar su calidad de vida.

Expone desde el Parque Jardín de la Marimba en la capital / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Caminaron con el acompañamiento de elementos de la Policía de Tránsito y Protección Civil; niños, niñas y personas adultas con autismo, demandan la empatía de tener un sistema de pensamiento distinto o un acto de conciencia que nos ubique como parte de la sociedad cómo familias incluyentes.

Recomienda estar alertas cuando un chico no observa a los ojos, cuando no tiene movimientos estereotipados, cuando aletea de brazos, cuando presenta retrasos de lenguaje, con poca tolerancia a los ruidos y el contacto físico, es pertinente en buscar un diagnóstico, no al aislamiento, no a la exclusión, no a la indiferencia.