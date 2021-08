Exigen trato digno para perros y gatos en Tuxtla Gutiérrez

La regidora del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Marisol Jiménez de la Mora, puso en marcha la "Campaña de Sensibilización Contra el Maltrato Animal", para garantizarles una vida digna.

Pidió a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez proporcionar un trato digno a los perros y gatos; estás especies no transmiten enfermedades, la sociedad tenemos que educarnos, asumir la responsabilidad que nos toca en el cuidado de la fauna, quien no desee tener un animal en su casa, puede donarlo, pero nunca maltratarlo, quien lo haga debe ser denunciado y sancionado como corresponde, no es posible que los tratemos cómo si no fueran seres vivos.





Alfredo Ruiz Coutiño, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, añadió que se trata de garantizar el bienestar animal en la capital, desde el 1 de octubre del2018 a la fecha se han esterilizado más de dos mil perros y gatos y más de 22 mil vacunas contra la rabia se han aplicado, para contribuir a la salud pública.

Pidió a la población contribuir a la protección de los perros y gatos en la capital, debido a que existe un elevado índice de; abandono, de agresión o maltrato, de ataques a los perros, no obstante que tienen el derecho a vivir en condiciones dignas.

Dijo que se seguirán aplicando amonestación verbal, 36 horas de arresto y sanciones económicas en contra de los responsables de maltrato de pesos y gatos, para ello, la sociedad deberá presentar sus denuncias para la tenencia responsable de animales.