Proyecto para control de perros de la calle sin avance: fundación

A pesar de los esfuerzos que realizan personas altruistas que encabezan asociaciones civiles, para contrarrestar la problemática de los perros de calle en Tapachula, estos son insuficientes, ya que esta problemática ha aumentado, sin embargo, no hay una estrategia adecuada para la atención de los animales que deambulan en la vía pública.

La presidenta de la fundación de perros de la calle, Lilia Eugenia Chong Quero, afirmó ante la proliferación de los animales en la vía pública, colonias y mercados, se ha luchado por establecer un centro de control canino, pero hasta el momento el proyecto no tiene ningún avance.

Dijo que desde hace años se presentó el proyecto a las autoridades municipales, incluso en la administración pasada se informó que sería construido con recursos del FORTAMUN, pero todo quedó en buenas intenciones.

Incluso, señaló que en esta administración se consiguió el terreno y se elaboraron los planos, por lo que pidió a las autoridades a darle seguimiento al proyecto y hacer las gestiones ante las instancias estatales y federales para la ejecución del mismo.





Presidenta de fundación comenta que ya se tiene un proyecto pero aun no le dan el visto bueno. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Detalló que actualmente Comitán y San Cristóbal de las Casas, son los únicos municipios en el Estado de Chiapas, que cuenta con un Centro de Control Canino, por lo que Tapachula, siendo más grande en población y extensión, ya resulta necesario un proyecto parecido para contrarrestar la problemática de los perros de la calle

Aseguró que aunque no se tiene un censo de cuántos perros deambulan en la vía pública, es preciso reconocer que se trata de un problema de salud, porque los animales son portadores de enfermedades que pudieran perjudicar a la integridad de la ciudadanía, ya que actualmente no se tiene un debido control.





Chong Quero puntualizó que el no contar con un centro de control camino también limita el actuar de las autoridades en el tema del maltrato animal, ya que el argumento es que no hay un lugar adecuado para el resguardo de los animalitos, por ello no se los quitan a los dueños irresponsables.

"Esperamos que las autoridades metan el proyecto ante el Gobierno Federal para que sea autorizado y lleguen los recursos para la construcción del centro de control canino, con lo cual se daría puntual atención al tema de los perros de calle, esperamos que esto sea una realidad en la ciudad", acotó