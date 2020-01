EZLN se manifiesta en contra de los megaproyectos y a favor de la Madre Tierra

El Ejercito Zapatista de Liberación a Nacional se manifestó en su 26 aniversario en contra del mega proyecto como el Tren Maya, en su XXVI aniversario del levantamiento armado en Chiapas.

En la ceremonia realizada en el Caracol de Morelia, ubicado en el municipio de Altamirano, Chiapas, el EZLN, ahí recordaron que “hace 26 años, en una tarde como ésta, bajamos de nuestras montañas a las grandes ciudades para desafiar al poderoso. No teníamos entonces más que nuestra muerte. Una muerte doble, porque moríamos de muerte y moríamos de olvido. Y tuvimos que elegir.”

“Pero resistimos y mantuvimos en alto la bandera de nuestra rebeldía. Con la ayuda de todos los colores de todo el mundo empezamos a levantar un proyecto de vida en estas montañas. Perseguidos por la fuerza y la mentira del mandón, igual que ahora, nos hemos mantenido firmes en construir algo nuevo”.

También reconocieron que “hemos tenido fallas y errores, es cierto. Seguramente haremos más en nuestro largo camino. Pero nunca nos hemos rendido. Nunca nos hemos vendido. Nunca hemos claudicado”.

Se refirieron al gobierno federal como el mandón, explicaron que “ellos” dicen que el EZLN esta perdido, muerto y casi desaparecido “Pero cada año nosotras, nosotros, nosotros, zapatistas nos mostramos y gritamos: ¡aquí estamos!”.

Dijeron que cada año son más quienes se han sumado al proyecto de vida a un sistema comunitario, donde se respeta la voz de las mujeres, donde no sufren de violencia, ni humillación.

Además puntualizaron su “cumplimiento de nuestro deber como pueblos guardianes de la madre tierra. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo, sacrificio y dedicación de los pueblos organizados. Los errores, atorones y fallas son sólo responsabilidad nuestra.

Puntualizaron que “La Bestia” se esconde a través del “megaproyecto”. “megaproyecto” quiere decir destruir todo un territorio”. “Dice la bestia que es por el progreso”. Refiriéndose al proyecto del Tren Maya.

Y además el capataz no se quedó ahí, también retó a todos los pueblos originarios y dijo que no le importa lo que pensamos y sentimos, que “les guste o no les guste” a los indígenas, él va hacer lo que le ordenó su patrón, o sea el mandón, o sea el gran capital.

“Les guste o no les guste”, así dice el gobierno. Eso quiere decir “así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer”.

“Y nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato”.

Por ultimo señalaron estar dispuestos a defender a la madre tierra y defender su territorio y geografía, afirmó el Subcomandante Insurgente Moisés, desde el Caracol Morelia, el en municipio de Altamirano, Chiapas.

/AP