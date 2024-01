Falta de acción legislativa en Chiapas ante maltrato animal y abandono

Local El chicle, de la selva de Chiapas a tu boca

La ambientalista Claudia Cisneros, especialista en rescate de animales, sostiene que es irresponsable no legislar en Chiapas el maltrato animal, no obstante que existen en la LXVIII Legislatura local cinco iniciativas para reformar el Código Penal, cuatro de diputadas y una propuesta ciudadana, en cambio sin haber dado respuestas a temas fundamentales para el bienestar de la sociedad 10 de 40 diputados han renunciado al cargo para ir en busca de otro puesto político y eso es inadmisible, no hay cifras de perros en la calle pero cuenta que en el 2013 se reportaba un dato de 70 mil.

Sostiene que es una "vergüenza muy lamentable el silencio legislativo en Chiapas respecto a la omisión de legislar para sancionar el maltrato animal y el abandono de animales domésticos, los esfuerzos de la ciudadanía ya se han desgastado, aún así persisten pero no podemos enfrentar en solitaria una situación que tiene que ver con el gobierno del estado y que tiene que ver con el tema de la salud pública, la violencia inicia en contra de los animales y escala rápidamente en contra de los seres humanos. Es una verdadera vergüenza porque no se puede decir de otra manera, no se puede describir de otra manera la apatía de las autoridades locales en esta creciente situación de violencia contra la fina doméstica".

Dice la rescatista que en el relleno sanitario un sitio privado en manos de la empresa Proactiva Veolia en el ejido Emiliano Zapata hay una población de 300 peros aproximadamente que han sido abandonados y que están en reproducción, y consumen alimentos no adecuados, se trata de una situación descomunal y que podrían ser resueltas campañas de esterilización que no existen a pesar de la existencia de un Centro de Atención Médico Veterinario de Animales de Compañías y Mascotas en el Parque Tuchtlán, la ley que tanto hemos exigido y reclamado no existen porque no existe voluntad política de las autoridades.

No existe la reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas porque los animales tienen en las autoridades los primeros y los peores enemigos que no tienen interés en darle a la sociedad los elementos para la protección, este es un vacío legal y no podemos la sociedad enfrentar, hay más armas para proteger a los maltratadores que proteger al maltratado, los animales, la tipificación del delito es urgente, lo mismo que la venta de perros requiere un control, no prohibición, que quienes venden paguen impuestos y ordenar la reproducción de animales sin control y sin las condiciones sanitarias y de higiene, en Chiapas no existen estás condiciones de protección a la fauna, agrega Claudia Cisneros.

Lamentablemente, hay mucha venta de perros con una mínima inversión, sin control y con mucho abandono y maltrato, nosotros hemos rescatado animales de raza, hemos tratado de proteger a los animales, pero no nos da la capacidad, y los "infames" legisladoras y legisladores ni les inmuta el tema, es mucha responsabilidad que nos echamos a cuestas y no hay respuestas de las autoridades, la única mujer que ha volteado a ver el tema en Tuxtla Gutiérrez es la regidora Marcela Castillo, el problema es más complejo para las ciudades más grandes, principalmente en las periferias, subrayó la rescatista.

En el Parque Tuchtlán en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, en el Centro de Atención Médico Veterinario de Animales de Compañías y Mascotas, no nos proporcionaron información, de vacunación, estilización y otras acciones de atención a la fauna doméstica, en el parque si es posible el paseo de mascotas, un abogado Mauricio Zenteno, con su mascota "Maty", nos compartió la posibilidad de recurrir al amparo en contra de la omisión del Congreso del Estado de no reformar el Código Penal para el Estado de Chiapas para tipificar el delito de maltrato animal.

Durante una caminata con su mascota en el parque Tuchtlán dijo que es lamentable que las autoridades no se inmutan ante el maltrato, por ello los afectados pien podría recurrir a la protección de la justicia federal a través del amparo para obligar al Congreso del Estado a resolver está omisión legislativa, este es un tema fundamental porque es la protección de los animales pero es también asunto de salud pública.

