Familiares y autoridades levantan cuerpo de quién se suicidó por tener Covid-19

Ocosingo, Chiapas.- Fue hasta las 18 horas que familiares y amigos bajaron el cuerpo de Samuel "N" caso número 41 con Covid-19 en la comunidad Nuevo Francisco León, ante la falta de presencia de médicos especialista, ya que al no ser atendido y regresado a su casa, optó por quitarse la vida para no contagiar a su familia.

Fue la mañana de ayer lunes que el sujeto de 54 años se quitó la vida colgándose a un árbol, lo cual alarmó a la población ya que a pesar se solicitar la intervención de la Secretaria de Salud, no hubo atención y solamente les argumentaron mandarles una bolsa especial para el cuerpo.

Fue la desesperación de los familiares y comuneros que obligó que con algunos cubrebocas y bolsas de nailon se forraran para descolgar el cuerpo y poder darle cristiana sepultura.

Los familiares argumentan que Samuel no tuvo la atención en Palenque donde le hicieron los análisis, y solamente lo mandaron a su domicilio y al no saber cómo actuar ante su familia quienes no resultaron contagiados, se quitó la vida esta lunes.

/BJ