Gran exposición de tamales en el parque Santo Domingo en Tuxtla Gutiérrez, se trata de mostrar al público los saberes de las cocineras tradicionales de la capital en la elaboración del tamal de mole, bola, cambray, chipilín con queso, chipilín con pollo, jacoané, frijolito tierno, de pepita con tasajo, de frijol, de bola, de chaya, de hoja de milpa, entre otros con toques innovadores, como estofado, chaya en salsa verde, flor de espada y muchas más delicias para el paladar.

Señora mostrando tamal en el Festival del tamal 2024 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La cocinera tradicional zoque de Copoya, Doña Ricarda Jiménez Tevera, explica que su proceso de producción de tamales es orgánico, en su parcela se cultiva el maíz, se cosecha, se desgrana la mazorca, se lleva al fuego para su proceso de nixtamalización, una vez que está frío, se lava para quitar la cal a los granos, se muele y se obtiene la masa, la principal materia prima para los tamales.





Por otra parte, también en su parcela se cultiva el chipilín, recientemente se cortó la semilla de la planta para esparcirlo en el terreno y alcanzar una mayor producción del vegetal, se va cortando poco a poco el follaje para su aprovechamiento en la elaboración del tamal, al que se puede agregar poco, queso, chicharrón molido, tamal agrio y chile, además de manteca y sal, el producto es orgánico, no hay químicos y un valor agregado es que el fuego es el fogón con leña no se emplea gas, por ello el sabor es muy rico.





Local Festival del tamal en el Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez

Doña Ricarda Jiménez agrega que en la producción del país y chipilín participan sus hermanos, sus hijos, sobrinos, no van al mercado, se cultiva en la parcela en el ejido Copoya en el sur de Tuxtla Gutiérrez, en una parte del Mactumactzá, es toda una tradición la elaboración de tamales, su costo al público es de 20 pesos, a mi no me manden a lavar, planchar, barrer o trapear la casa, lo mío es la gastronomía.

Primeramente Dios los tamales de Copoya estarán en Xcaret Quintana Roo el 11 de marzo para participar en una muestra nacional de gastronomía, el pueblo ha sabido dar el verdadero valor del tamal tuxtleco zoque, ya no pregunta cuánto es lo menos, no ou de ser más barato de 20 pesos, lo que lo distingue el tamal zoque de otros es el sabor por su cocido a la leña, es diferente el sabor del que se cocina con gas, las cocineras zoques traemos una fragancia a humo.

Vendedora sirviendo tamal en Festival del tamal de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cuenta que fue Don Antonio Escobar Paredes, maestro zoque de Copoya, ya fallecido, quien hace 40 años lo incorporó a estos procesos de producción de alimentos zoques, incluso participamos en eventos en la Ciudad de México, por ello de toda la gastronomía zoque también me gusta hacer pan y dulce, tengo mi horno panadero, también para hornear el cochito.

Mientras tanto, doña Sara Sánchez López, cocinera zoque de Tuxtla Gutiérrez, dice que su negocio es Café de la Mary, participan con sus hijas, sobrinas y tías, y presume su especialidad son los tamales y en esta ocasión exhibe tamal de bola, de chipilín con queso, de chipilín con pollo y de mole, al ofrecer a los comensales les ofrece una prueba para constatar la calidad y sabor, la capital se distingue por los tamales zoques, distinto a lo que se elabora en otras ciudades.

Lee también: Copoya: Un pueblo con riqueza cultural y gastronómica en las alturas de Tuxtla Gutiérrez





Ciudadana disfrutando de un delicioso tamal en Festival de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Agrega que su favorito es el tamal de mole, lleva maza, manteca, sal, plátano, huevo, aceitunas, pasitas, ciruela, pollo, mole, se envuelve en hojas de plátano y un ingrediente que no falta es el amor, pasión, entrega, dedicación, esfuerzo y el deseo de que el cliente consumidor regrese por sus tamales, su precio al público es de 20 pesos, general ente prepara de cien tamales en adelante, en los que se invierte de dos mil pesos, y ganarle en ingresos el doble, el pueblo paga la calidad del producto que consume, que lleva sabor, cariño y amor.

Vendedoras de tamal y atole en el Festival del tamal 2024 en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Algunos consumidores dan cuenta de la calidad de los tamales, otros creen que le hace falta un poco más de sal al mole de tomate para mejorar su sabor, pero lo compran, lo consumen y es todo un gran acontecimiento la exhibición de tamales por parte de unas 20 cocineras zoques tradicionales de Tuxtla Gutiérrez este 1 de febrero en el parque Santo Domingo, en víspera de la celebración de la Virgen de Candelaria.