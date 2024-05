¿No sabes qué regalarle a mamá? Florerías en Tuxtla tienen la solución perfecta

Tuxtla Gutiérrez.- Previo a la celebración del Día de las Madres en este 10 de mayo, comercios ubicados en el Mercado de 20 de Noviembre han reportado una mayor afluencia de personas, por lo que esperan que sus ventas puedan aumentar entre este 9 y 10 de mayo.

En entrevista, Carolina quien es encargada de la florería "Floridea" señaló que por lo regular, las ventas aumentan entre el 9 y 10 de mayo. Señala que las personas no suelen anticiparse con la compra de flores y suelen hacer entre estos dos días. Reconoció que desde este jueves la afluencia de visitantes ha aumentado.

"Ahorita 9 de mayo es tempranito, no hay muchas ventas, esperamos más tarde la venta repunten. Mayormente vienen (los compradores) los días 9 y 10 de mayo, casi no son por anticipación. Los últimos dos años no nos fue muy bien".

Mientras que, Alex Villalobos, encargado de la florería Red Garden, mencionó que lo más buscado en su local suelen ser los ramos de rosas y las orquídeas. Así también señaló que estos días previos han estado tranquilos, sin tener tantas ventas con anticipación, sin embargo asume que esto se debe a la situación económica actual.

"Esperamos que sea movido, generalmente el día de las Madres hay movimiento, esperamos que haya buenas ventas". Dijo Alex Villalobos.

Por su parte, el encargado de la Florería San Lorenzo Martír, relató que por lo regular, la venta suelen dispararse el día 10 de mayo, siendo el mero día cuando hay más compradores en el mercado.

Así también, los floristas coinciden que para el Día de las Madres, las flores más solicitadas suelen ser las lilis, gerberas, orquídeas y rosas, principalmente en colores primaverales. Así también señalan que sus expectativas para este día son buenas, esperan que puedan tener una muy buena venta.

