FONCET cumple 20 años sumándose a la conservación de recursos naturales

El Fondo de Conservación Económica El Triunfo (FONCET) cumple 20 años sumándose a la conservación de los recursos naturales en Chiapas que se ha logrado mantener a través de los cambios transexenales, su objetivo desde un inicio fue conservar las en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el reto no ha sido fácil porque suman un millón 300 mil hectáreas sujetas a la conservación con programas de manejo.

Sin embargo había que entrarle con determinación porque no nos imaginamos un Chiapas sin agua, sin aire, sin bosques y selvas de ahí la importancia de la conservación de nuestras reservas, el FONCET inició únicamente en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, sin embargo, debido a que aplicación, correcto manejo y resultados de los programas, comenzaron a replicarse en otras Áreas Naturales Protegidas incluso ya llegamos hasta Huatulco en Oaxaca, explicó Ana Paula Escobar miembro del Comité de Financiamiento.

Silvia Reyes, Directora Ejecutiva de Tierra Verde Naturaleza y Cultura / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Acompañada de Andrómeda Rivera Castañeda, Directora de Proyectos y el director de The Natury Conservancy, Alejandro Hernández Yáñez destacó que la importancia de la conservación en Chiapas radica en que es gran proveedor de este recurso natural para México y en consecuencia de la energía eléctrica.

Nos dedicamos a captar recursos que permitan que las Áreas Naturales Protegidas El Ocote, El Triunfo, La Sepultura, La Encrucijada, Montes Azules entre otras se sigan conservando, al interior vive gente y esta necesita realizar actividades amigables a la naturaleza; no somos gobierno sino organización no gubernamental pero no somos improvisados, tenemos 20 años en la conservación y la sociedad puede seguir confiando en el FONCET, aspiramos que se apropien los jóvenes, dijo.

De generación en generación hemos visto como se ha ido degradando la naturaleza pero queremos que los jóvenes realmente conozcan el valor de las Reservas de la Biosfera su importancia, por ello estamos en la búsqueda de recursos económicos para seguir financiando los proyectos de conservación, añadió.

Ana Paula Escobar, miembro del Comité de Financiamiento del FONCET / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Andrómeda Rivera Castañeda, Directora de Proyectos añadió que de manera virtual el FONCET presentará el 22 de junio en un evento internacional el trabajo que se realiza en las comunidades asentadas dentro de las Áreas Naturales Protegidas y el 25 de junio exhibirán una muestra de pinturas de quetzales trasmitiendo en redes sociales el mensaje de conservación.

Mientras tanto Silvia Reyes, Directora Ejecutiva de la organización no gubernamental Tierra Verde Naturales y Cultura añadió que la conservación solo es posible en equipo con las comunidades y con las instituciones públicas, desde el 2011 nos hemos sumado para que las localidades aprendan a producir conservando la naturaleza.

Lee más: Venados del Zoomat serán reincorporados a su hábitat natural

El director de The Natury Conservancy, Alejandro Hernández Yánez añadió que la idea surgió hace 25 años debido a que habían pocos recursos públicos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, los fondos venían de organismos internacionales, comenzamos en la Reserva de la Biosfera El Triunfo, aunque muchos no creían que podría haber buenos resultados, no solo se trata de recaudar dinero, sino de alcanzar resultados en la conservación y beneficios para las comunidades porque el cambio climático está poniendo en riesgo a la humanidad.