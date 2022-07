Aplicaciones de préstamos: La estafa que está de moda en Chiapas

En este último mes se ha dado a conocer que por días se generan dos reportes por parte de chiapanecos que han sido estafados por descargar una aplicación de préstamos; dicha forma de robo ha sido abordada por este medio con anterioridad, en donde lo común es que la aplicación pueda acceder a tus contactos para mandarles mensajes intimidantes si no llegas a pagar la alta tasa de interés. Por lo anterior, las autoridades cibernéticas realizaron patrullajes digitales para advertirles a las personas a no utilizar estas aplicaciones.

Levi Francisco Pineda, encargado de la Policía Cibernética en Chiapas dio a conocer que el método ha sido el más problemático para ellos es este pues prácticamente la necesidad es lo que les hace caer en la trampa de no leer los permisos que pide y las condiciones que tendrán que cumplir; ellos solo quieren el crédito lo más rápido posible y se olvidan de ver todo lo que conlleva sacar un préstamo con ellos.





El patrullaje digital consistió en ver en las páginas webs de estos sitios las personas que hacen preguntas frecuentes, además de los grupos de redes sociales en Chiapas, que fueron advertidos mediante imágenes y explicaciones los riesgos que conllevan aceptar los créditos de estas aplicaciones, pues se especifica que para aceptar podrán hacer uso de tus contactos y de tus fotografías, lo que usarán para intimidarte.





Como parte de este patrullaje preventivo se logró prevenir a 100 chiapanecos que buscaban la salida fácil, en la cual, el factor necesidad fue lo que los tenía buscando estas opciones; no obstante fueron advertidos para no caer en el algo que a la larga les saldría más caro. El titular de la policía cibernética, informó que la forma más fácil de no caer en esto es buscar financieras que otorguen créditos y que sean reconocidas, además de saber el tema de los permisos que otorgan cuando descargan una aplicación.