Habitantes denuncian más de 10 días sin agua en el barrio San Roque de Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez. Habitantes del barrio San Roque denunciaron públicamente que desde hace más de 10 días el sistema municipal de Agua Potable y Alcantarillado no les ha suministrado el vital líquido.

"Ya tenemos más de 10 días que no viene el agua, nuestras cisternas y depósitos están secos, ya hemos marcado para reportarlo al SMAPA y no nos dan solución, solo nos dicen que están checando pero no nos resuelven" mencionó Ricardo García, vecino de la 2 sur y 6 oriente.





Por su parte doña Amalia López, dijo que debido a la escasez se han visto en la necesidad de comprar hasta 3 pipas con agua de 350 pesos cada una, lo que hace un total de 1050 pesos sólo en éstos días.

De la misma manera habitantes de la 3 sur y 8 oriente denunciaron que el agua que llegó hace varios días se encontraba en mal estado, ya que se sentía un fuerte olor fétido como a drenaje, lo que los ha obligado a lavar sus tanques.

Los inconformes indicaron que de no tener respuesta con el líquido, se verán obligados a organizarse para no pagar el recibo hasta que les llegue agua por su tubería.