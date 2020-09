Habitantes reforestan en el cerro del Huitepec Los Alcanfores

San Cristóbal de Las Casas.- Unos 7 mil arbolitos de encino fueron sembrados este domingo en la Ranchería Huitepec Los Alcanfores, lo cual busca mitigar la devastación por la tala inmoderada de unas 5 hectáreas, además de la instalación de invernaderos irregulares, entre otras anomalías, informó el presidente del Consejo Vecinal de dicho lugar, Jacinto Librado Jiménez López.

En entrevista, señaló que esto forma parte de una segunda etapa de reforestación y es la más importante, la cual será en varios puntos de la reserva que en total es de 102 hectáreas, las cuales presentan varias áreas dañadas, “este cerro es un importante pulmón para la ciudad, por ahí nos donaron 7 mil arbolitos que vamos a aprovechar”.

Foto: Cortesía | Ranchería Huitepec Los Alcanfores Foto: Cortesía | Ranchería Huitepec Los Alcanfores Foto: Cortesía | Ranchería Huitepec Los Alcanfores

Asimismo, invitaron a la ciudadanía en general a conocer esta reserva ecológica, ya que los problemas que se presentaron meses atrás en ese lugar han quedado atrás, todo se encuentra tranquilo y en paz, “como consejo ese tema no nos interesa, estamos en paz, abiertos al diálogo, ya por ese lado no hay problema, nos interesa nada más luchar por la conservación de esta área natural”.

Lee también: Coapatap incapaz de seguir surtiendo de agua a Tapachula

“Andamos trabajando en eso e invitamos a las autoridades y ambientalistas, a todas esas dependencias, que vayan que vean cómo está la reserva y lo que estamos haciendo, que se percaten de la destrucción que está ahí, es importante conservar porque ahí están los manantiales”.





NO A LA DEFORESTACIÓN Y CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LA RESERVA HUITEPEC

NO A LA SOBREEXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LOS ALCANFORES

Los habitantes de la Ranchería Huitepec Los Alcanfores@enlacezapatista @CNI_Mexico @CdhFrayba @SerapazMexico @sipazchiapas @cmldf — Defensa de los bosques el agua y la vida (@defensa_vida) May 18, 2020





Jiménez López dijo que en la actualidad habitan de 400 a 500 familias y esperan más personas suban a visitar ese lugar, “todavía falta darle más difusión, pero los invitamos a que suban a pasear, no hay problema, no hay peligro, incluso hay ciclistas que suben y eso a nosotros nos gusta”.

Por último, comentó que los excursionistas interesados en conocer la Ranchería Los Alcanfores pueden comunicarse directamente con él al 967 706 40 80 o al número 967 145 41 00 que es el de la comunidad.