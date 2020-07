Hoy es el Día Internacional del Cerebro, descubre algunas de sus maravillas

Hoy 22 de julio se celebra el Día Internacional del Cerebro, una fecha que en realidad fue decidida por la Federación Mundial de Neurología desde el año 2014 para crear conciencia sobre la importancia y cuidados que requiere el cerebro humano que además puede sufrir de diversas enfermedades que, muchas veces pasan inadvertidas hasta que es tarde.

De acuerdo con la página Unamglobal, el cerebro es responsable de la inteligencia, la interpretación de los sentidos, el control del comportamiento, el aprendizaje y el inicio de los movimientos corporales. También controla otras funciones en el cuerpo sin que tengamos que pensar en ello, como la respiración y el ritmo cardíaco. Esto lo convierte en el órgano más importante del cuerpo humano.





Hoy es el día internacional del Cerebro 🧠, nuestro órgano más complejo. Para conmemorar este día, queremos recordarte la importancia de cuidarlo de la mano de especialistas #Goctors 🧑‍⚕️👩‍⚕️🩺. Agenda tu consulta con los mejores #Neurólogos 🧠.https://t.co/8gzNReXlc6 pic.twitter.com/2aoII8Vn9Y — Goctors (@goctors) July 22, 2020





Con un peso de entre 1.3 y 1.5 kilogramos, la ciencia ha tenido que derribar algunos mitos respecto al cerebro, como por ejemplo, que hombres y mujeres tenían un cerebro con mayor tamaño los primeros y con menor tramaño las segundas; hoy día se sabe que esto no es asi y que, si no estuviera en un cuerpo humano, el cerebro por sí mismo no bastaría para definiri si pertenece a un hombre o una mujer.

Algo sorprendente acerca de este maravilloso órgano es que a pesar de que recibe y procesa las sensaciones de dolor del cuerpo entero, por sí mismo no tiene receptores de este tipo por lo que cuando anestesian a una persona que será operada del cerebro en realidad es para que no le duela el cuero cabelludo pues el cerebro es incapaz de sentir dolor.





En unos minutos dará comienzo el #WebinarUCV "Cerebro y Nutrición" organizado por el Máster en Nutrición Clínica y patologías emergentes #nutricionucv ⏰17.30h 🔗https://t.co/qhqsAlFIgX por el Día Internacional del Cerebro. Te invitamos a unirte y a aprender con nosotros! pic.twitter.com/Y8B42ixXnC — Grado en Enfermería UCV (@UCV_enfermeria) July 22, 2020





Por cierto, las diversas regiones del cerebro están conectadas por unos 160,000 kilómetros de fibras lo que alcanzaría para dar cuatro veces vuelta a la circunferencia de la Tierra y constituyen la denominada sustancia blanca cerebral.

Además no usamos sólo el 10 por ciento como tanto se ha dicho sino todas y cada una de las neuronas y regiones que conforman el cerebro, además de que dichas neuronas son bastante glotonas pues a pesar de que el cerebro representa tan solo el 2% del peso corporal, utiliza el 20% de la ingesta y oxígeno de todo el cuerpo.

Lamentablemente, cuando enferma, pocas veces podemos notar sus expresiones pues los síntomas son inadvertidos hasta que es muy tarde por ello es importante tomar conciencia acerca de este órgano y sus muy poderosos y maravillosos alcances que diariamente dejan a la ciencia moderna con un nuevo enigma.