"Hoy no circula" no es para Tuxtla: Secretario de Salud en Chiapas

La conferencia de prensa diaria que encabeza José Manuel Cruz Castellanos, secretario de salud en Chiapas, tuvo hoy un giro debido a que el interés de la población estaba no sólo en los casos de personas infectadas por Covid-19 en la entidad, sino también en la implementación del programa "Hoy no circula" en la ciudad capital del estado.

La información fue dada a conocer como un hecho aprobado por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud y se supone, daría inicio el 20 de mayo y debería concluir el domingo 7 de junio.

El anuncio de la medida fue recibido con reprobación total en redes sociales que se cuestionaban cómo podrían contagiarse menos viajando en un servicio público y no en el auto particular.

Acerca del tema, hoy en conferencia de prensa, Cruz Castellanos dijo: "La toma de decisiones se realiza por decisión en consejo, no es una realidad, no es una necesidad, no es necesario para Tuxtla"

Cabe mencionar que desde la fase 3 de la contingencia se redujo en 50 por ciento el flujo de transporte público, y los horarios también aunque hoy durante la conferencia considero que probablemente amplíen los horarios nuevamente pues la reducción ha forzado a incrementar las filas para abordar y no toda la población respeta la sana distancia y van personas con niños, niñas, o cargando cosas lo que dificulta evitar los contagios.

/BJ