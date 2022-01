Informa secundaria Joaquín Miguel Gutiérrez contagio de un profesor

El Comité de Padres de Familia y el Comité de Salid de la Escuela Secundaria General “Joaquín Miguel Gutiérrez”, en Tuxtla Gutiérrez, reportaron a la Secretaría de Educación el día 12 de enero, fecha en que inició la aplicación del refuerzo en la vacunación a las y los trabajadores de la educación, que el profesor de matemáticas presentó un documento donde dio positivo al Covid-19, la preocupación es que los días 3, 4 y 5 de enero atendió el primer bloque de alumnos de los grupos primeros grados grupos , A, B, C, D y E del turno matutino.

Asimismo, atendió el primer bloque de alumnos de primeros grados correspondientes a los grupos G, H e I, del turno vespertino, por lo que se les solicita a los padres de familia de los alumnos que asistieron a clases presenciales que estén atentos si su hijo o su hija presenta algún síntoma, favor de comunicarse a los números 961-3326334 y 961-114-1068, precisa el director de la escuela, Pascual Gutiérrez del Porte.





Esta institución educativa requiere de mantenimiento, lo que urgentemente debe ser atendido es el módulo de baños, así lo confirma el director de la institución, ante el Jefe de Departamento de Educación Secundaria General, de la Secretaría de Educación, Carlos Cortés Pascacio, debido a las afectaciones de las raíces de los árboles y tubos.

“Para no interrumpir la atención a los alumnos se les atiende de manera virtual con su horario completo, además, le comentamos que el suministro de agua solo nos lo proporcionan los días sábados, para cuando llegan los días jueves y viernes ya no se tiene el vital líquido, desafortunadamente para estas emergencias no tenemos dinero para comprar pipas de agua de 500 pesos o hasta 600 pesos”.





Profesor había atendido a 8 grupos de primer grado antes de confirmar el caso / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El reporte diario de casos de la Secretaría de Salud, da cuenta de un aumento en el número de casos positivos en este mes de enero, en relación con diciembre, mientras que el llamado de la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, en diversos foros, había sido valorar el regreso presencial a las aulas para un mejor aprendizaje del alumnado, a principios de año reportó que regresarían a clases 17 mil 399 escuelas, de las cuales están trabajando de manera presencial el 90 por ciento.