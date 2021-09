Inician clases 338 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas

Los 338 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) iniciaron clases virtuales y presenciales correspondientes al ciclo escolar 2021-2022, para disminuir riesgos de contagio del Covid-19 convocan a los padres de familia a que el primero y gran filtro para el cuidado de la salud sea en casa.

El director del Plantel 13, Luis Vicente Guillén Pérez, afirmó que las actividades serán virtuales de lunes a jueves en su institución y el viernes será la atención presencial de quienes tienen problemas de bajo rendimiento o de conexión con Internet o quienes no tengan equipo de cómputo. Para el desarrollo de las clases se han hecho pruebas, en esta primera semana se analizarán los problemas de conexión para que se atiendan los alumnos presenciales en el caso del plantel 13 de Tuxtla Gutiérrez.





Si alguno no tiene equipo el plantel le proporcionará computadora o tableta, en la capital será en esa modalidad, los planteles de doble turno tienen más de dos mil alumnos, se cuidará la salud, la enseñanza y la conexión de internet. Por situaciones económicas hay alumnos no tienen equipos y lo vamos a resolver, en este primer día los docentes ya reportan buen trabajo con los alumnos, ya ingresando información al sistema, no hay en estas primeras horas complicaciones.

Los mayores cuidados son para los de primero, los de segundo y tercero ya han trabajado con herramientas tecnológicas, se atienden todos las medidas de seguridad en salud y los horarios de clases serán desde las siete de la mañana hasta las 2 el turno matutino y el vespertino será de 2 a 9 de la noche.

Los docentes no se conectan todos al mismo tiempo, atenderán virtual el tiempo necesario y en la escuela a los presenciales de bajo rendimiento, y los que tienen problemas de conexión con Internet, los de primero se irán rotando para que conozcan su escuela.

Todos los docentes, 65 en total de todas materias han sido vacunados contra el Covid 19, en este plantel 13 atienden 2 mil 345 alumnos, puede aumentar la matrícula, el cuidado de la salud comienza desde la casa, pero en el plantel hay medidas sanitarias, si nos cuidamos de manera personal, estaremos cuidando a nuestros seres queridos y a los demás, y la recomendación es que nos vacunemos.