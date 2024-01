Inseguridad amenaza cosecha cafetalera en Chiapas, advierte Amecafe

El presidente de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (Amecafe), Anuario Luis Herrera Solís, adelanta que se podría perder gran parte de la cosecha del café debido a la inseguridad que prevalece en diversos municipios de Chiapas, principalmente en la Sierra y Frontera, productores abandonan cultivos y la vida es el riesgo a su integridad, seguiremos en la actividad como se pueda y hasta donde se pueda.

En el país se espera una cosecha este ciclo 2023-2024 de la menos 3 millones 800 mil quintales a 4 millones, de ese volumen, un 30 por ciento se produce en Chiapas, pero el alto grado de inseguridad que hay en las regiones está causando que los jornaleros agrícolas no entren a los cultivos para el corte de la cosecha, eso encarece la mano de obra; en Chiapas tenemos problemas por todos lados, principalmente en la Frontera, Sierra, Frailesca, Costa, Sierra, Soconusco, Altos y otras regiones.

La movilidad de los productores para llevar su café a los centros de recepción se hace con miedo, con temor, hay compañeros que por hacer alguna de las actividades ya no regresan a sus casas, hay compañeros extraviados, perdidos, es delicado decirlo, eso nos preocupa la inseguridad, mientras que otros están preocupados cómo está el clima, el frío, el agua, los productores están preocupados por el índice de inseguridad, podríamos dejar de cosechar mucho café, no sé cuánto, se va a caer mucho café al suelo porque se dejará de cortar por mucha inseguridad, estaremos en riesgo de que no les va a llegar recursos a los productores y sin duda que habrá grandes perdidas económicas, añadió Herrera Solís.

Granos de café / Foto: Cuartoscuro

En Chiapas se cultivan aproximadamente 250 mil hectáreas en 88 municipios, la aspiración es que tengamos un gobierno que escuche, que podamos ir construyendo rutas de salida que protejan a los productores, el café de Chiapas es buenísimo, promoción se hace, consumo hay, pero las cosas multifactoriales hacen que los precios bajen, necesitamos más acompañamiento de las instituciones, no se trata de que el gobierno resuelva todo, pero que no nos deje en el abandono, hay muchas cosas que se deben de hacer, vivir en un lugar donde a diario salen los familiares y no sabemos si van a regresar es un constante temor, eso es un factor determinante para dejar abandonado los cafetales, si a eso se le agrega que ni hay mano de obra para el corte, más la crisis de precios, lo que nos evidencia que el próximo año la situación será peor y un mayor colapso de la actividad, nosotros nos dedicamos a producir café y esperamos que las cosas vuelvan a su normalidad, insistió Anuario Luis Herrera.

Dijo, Chiapas ha alcanzado los primeros lugares en la Tzande de Excelencia, el concurso que este año 2024 no se va a realizar, le pedimos a los caficultores que hasta donde sea posible realicemos la actividad sin poner tanto en riesgo la vida.

Agricultor en el proceso del cultivo del café / Foto: Cuartoscuro

Afortunadamente, reiteró vía telefónica, no está tan caída la producción este año a pesar de las bajas lluvias, desafortunadamente faltan apoyos que estimulen a los productores, muchos productores están recibiendo sus apoyos de manera directa de las instituciones públicas y eso está bien, pero para reactivar la caficultura no alcanza, para el establecimiento de una hectárea de cultivo se necesitan de 35 a 40 mil pesos, en gastos de mantenimiento en dos limpias, abonada y labores culturales entre 3 mil y 5 mil pesos.

Un problema que tenemos es la falta de mano de obra para la cosecha, otro factor es la diferencia entre la paridad del peso con el dólar, el tipo de cambio en 17 pesos genera pérdidas en la exportación, el valor del quintal se ubica tres mil pesos, tres mil 500, pero arrancó la cosecha con 2 mil 500, 2 mil 600 pesos y así ya no alcanza para obtener los costos de producción, realmente lo que el sector reclama a los gobiernos federal y estatal es que hayan apoyos para los proyectos productivos, siendo la caficultura la actividad más importante del sector agrícola debería tener más apoyos, con el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar no se logra mucho, también tenemos efectos colaterales del cambio climático que nos afecta, además, el frío también ha impactado.