Inseguridad en Carreteras: AMOTAC pierde 100 MDP al día en asaltos

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (AMOTAC) enfrenta una alarmante pérdida económica de aproximadamente cien millones de pesos al día debido a asaltos y robos en las carreteras de México. Esta situación, que afecta a todo el país incluyendo el estado de Chiapas, ha generado un llamado de urgencia por parte de la dirigencia nacional de AMOTAC.





Durante una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Rafael Ortiz Pacheco, director nacional de AMOTAC, destacó la necesidad de abordar la creciente inseguridad en las vías de comunicación del país. Además, subrayó que la nueva dirigencia en Chiapas, liderada por Carlos Ledesma, asume la responsabilidad de organizar a los 15 mil transportistas afiliados en la región.

AMOTAC pierde cien millones de pesos diarios en asaltos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"No hay convocatoria para el relevo de la dirigencia nacional, nadie es eterno, yo ya estoy cansado, no vengo, me traen", expresó Ortiz Pacheco, señalando la urgencia de abordar la problemática que ha persistido durante dos décadas.

La inseguridad en carreteras impacta de manera significativa en estados como Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, donde se registran entre cuatro y cinco asaltos diarios. En algunas regiones, como Frontera Comalapa, los ataques de cárteles locales han generado una situación de emergencia. En este contexto, la Guardia Nacional ha reconocido su limitada capacidad de vigilancia, lo que ha contribuido a un clima de inseguridad generalizado.

"Nos dicen los generales que les tengamos paciencia para la vuelta de un mes para mejorar la seguridad, aunque el decir eso es como si nos estuvieran viendo la cara, son solo promesas y esperamos que las cumplan", agregó Ortiz Pacheco, subrayando la frustración de los transportistas ante la falta de resultados concretos.

A pesar de los esfuerzos y planes elaborados en colaboración con la Guardia Nacional para abordar la problemática de los vehículos doblemente articulados, no se han obtenido avances significativos. La falta de carreteras seguras y limpias sigue siendo una preocupación constante para AMOTAC, que exige soluciones inmediatas y efectivas.





En una reciente reunión con el General Cruz Isaac Muñoz, director de seguridad en carreteras de la Guardia Nacional, se abordaron estrategias operativas para abordar el problema, sin embargo, la falta de resultados ha generado descontento en el sector transportista.

Las pérdidas económicas y la persistente inseguridad en las carreteras representan una amenaza para el bienestar económico de miles de familias que dependen del transporte. AMOTAC reitera su compromiso de seguir luchando por la seguridad en las vías de comunicación y exige respuestas concretas por parte de las autoridades competentes.