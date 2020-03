Instalarán módulos de información en terminales de corto recorrido por Coronavirus

Dato: 17 mil pasajeros al día se movilizan a través de las unidades del transporte público





Luego de que el pasado domingo se confirmara el primer caso de Coronavirus en Chiapas, directivos de las terminales de corto recorrido en la Costa- Soconusco instalarán módulos de información y reforzarán las medidas preventivas a beneficio de los miles de usuarios que a diario se movilizan en las unidades de transporte público.

De acuerdo con el Consejero del Frente del Transporte, Noé Pinto Pinto afirmó que, a través de las terminales de corto recorrido se movilizan un promedio de 17 mil usuarios, por ello, han decidido contribuir las autoridades de la Secretaría de Salud para poner en marcha una campaña de información.

Destacó que, se deben de acatar las recomendaciones que haga la Secretaría de Salud y las medidas preventivas, por lo que han buscado el acercamiento con la Jurisdicción Sanitaria VII para estar en comunicación sobre las acciones a seguir.





Pinto Pinto aseguró que, el gremio transportistas se ha sumado a las acciones implementadas por las autoridades son por el COVID-19, en donde se ha pedido a la población a no caer en pánico y sobre todo que no se dejen llevar por la información no oficial que se difunde en las redes sociales.

Dijo que como transportistas le han hecho saber a sus operadores para que también se sumen a las acciones preventivas, además de no saludar de mano ni de beso, además de que colocarán publicidad en las unidades sobre las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud.

Finalmente, el entrevistado manifestó que, también se ha implementado la limpieza permanente de las unidades, sobre todo el pasamanos, todo en base a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud ante la presencia del Coronavirus.





