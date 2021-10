ISSSTE convoca a prevenir enfermedades cerebrovasculares

La directora del Hospital Belisario Domínguez del ISSSTE, Bellaney Moreno Cigarroa, hizo un llamado a la sensibilización para la prevención de las enfermedades cerebral vascular, mediante el diagnóstico oportuno, la atención profesional especializadas, bajar consumo de bebidas azucaradas, eliminar la comida chatarra, fomentar la actividad física.

Dijo que 8 de cada diez pacientes se asocian con la hipertensión o diabetes, es la segunda o tercera causa de muerte, no puede haber un hospital para cada enfermo, lo único que no va a salvar es la prevención, los síntomas es que no duele, no se siente, se le "enchueca" la boca, la cara, se le cae la mano. Si alguien es diabético se tiene que cuidar, no fumar, no consumir alcohol.





La enfermedad es causa de una diabetes mal cuidada, de una hipertensión mal cuidada, muchos efectos de la pandemia la del Covid 19 aumentan los riesgos por que aumenta la ansiedad, el peso aumenta, aumenta el consumo de alimentos, los azúcares, y es la principal causa de demencia en adultos mayores, aunque también en gente joven, es el 80 por ciento de riesgo de enfermedad cerebrovascular o cardiopatía.

Hace un llamado a cambiar los estilos de vida, hay pacientes que presentan palidez y sudoración, la enfermedad es un enemigo silencioso, la perdida de la fuera muscular, hormigueo, no tenemos pacientes jóvenes, pero no es exclusivo de los adultos mayores, tenemos pacientes de 35 años, por ello el sábado haremos una caminata en caña hueca para llamar a la activación física, expuso el Subdelegado Médico del ISSSTE, Carlos Domínguez Maldonado, que destacó que la población de más riesgo son mayores de 60 años.

Con estas patologías no va a haber hospital que aguante, a este ritmo de crecimiento, es peligroso para la población, no queremos estar amputando a pacientes, hay que cuidar la salud, hay que transmitir el mensaje, 400 mil derechohabientes, la mitad presenta diversas patologías y con ello el riesgo de eventos cerebrovascular.