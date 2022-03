Jóvenes sin emoción ante regreso a clases presenciales en Tuxtla

El próximo lunes siete de marzo; las escuelas restantes de nivel medio y superior comenzarán nuevamente con las clases presenciales; las aulas están listas para recibir nuevamente a los alumnos y mediante distintas formas evitarán que todos los estudiantes estén al mismo tiempo; esto para evitar nuevos contagios. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los jóvenes de preparatoria han dejado la emoción por un lado, pues la mayoría ve este suceso como cualquier otro y únicamente esperan la forma en la que se llevará a cabo el ciclo escolar.

Escuelas privadas y COBACH´s de la ciudad ya volvieron a clases hace aproximadamente dos semanas, esto originó el conflicto entre los padres de familia quienes tienen a sus hijos en otras instituciones y pedían a las autoridades el regreso inmediato a las aulas; se realizaron marchas para exigir la vuelta a clases presenciales y mediante tanta presión las autoridades de la Secretaría de la Educación afirmaron que el próximo lunes las escuelas tendrían la obligación de reabrir sus puertas para nuevamente recibir a sus estudiantes. Ante esto, los jóvenes de las preparatorias número 1, 2, 4 y 6 se mantienen sin tanta emoción, pues algunos comentaron que el gusto por regresar se fue perdiendo poco a poco ya que todo volvió antes que las escuelas, sitio que tardó casi dos años en volver.





Los jóvenes comentaron que si la situación hubiese sido distinta, si hubieran vuelto cuando todo empezó a abrir la emoción sería otra, pues ahí tenían ganas de verse con sus amigos lo que era el principal motivo para volver; no obstante, eso ya pasó con las festividades, clubes deportivos e incluso cursos realizados por los mismos estudiantes para reunirse con ellos y estudiar; por lo anterior algunos comentan que el gusto ya pasó y solo están esperando la modalidad que efectuarán.

Los más ansiosos por el regreso a clase en esta ocasión son los padres de familia; pues, al igual que los jóvenes afirman que ya todo está abierto y ese ha sido el tema central de cada marcha; los cines, parques, antros, fiestas, clubes deportivos todo ha vuelto y los compañeros se encuentran en esos lugares que únicamente sirven como recreación pero todavía no hay algo que les apoye en la educación más que las clases virtuales, hecho que desde que arrancó la pandemia no les ha convencido a los papás, pues afirman que no está muy bien establecido y al final todos los alumnos pasan sin problemas.





Las preparatorias 1, 2, 4 y 6 no declaran mucho, únicamente sus trabajadores afirman que tienen todo preparado para el regreso a clases, además que la planeación sobre el sistema de enseñanza ya lo tiene cada maestro y la división de horarios será la adecuada para que se eviten a todos los alumnos en la misma entrada y en la misma salida; por lo cual, todo parece indicar que existirán distintas horas de ingreso para estudiantes, sin embargo, de momento no existe nada oficial.