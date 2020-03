La diputada Ovando Reazola ya no esta a favor del panismo; Ruperto Hernández Pereyra

El representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Ruperto Hernández Pereyra, sostuvo que tardó el Congreso del Estado, en ejecutar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 26 de febrero, para reinstalar a las regidoras y regidores del ayuntamiento de Chalchihuitán en sus cargos.

Transcurrieron 21 días de que la sala superior del TEPJF ordenó a los 40 diputados la reinstalación de los regidores que ganaron las elecciones locales del 1 de julio del 2018, postulados por el Partido Acción Nacional (PAN), para que la Comisión Permanente de la LXVII Legislatura local ejecutara el mandato jurisdiccional.









Hernández Pereyra dijo tener conocimiento que los diputados locales tenían posturas encontradas para dar cumplimiento a la sentencia, hubo diputados que no estaban de acuerdo con la reinstalación, aunque no tenían alternativa, el mandato es inatacable, a partir de este 18 de marzo los regidores y las reidoras reinstalados deben contar con las garantías para el desempeño de sus funciones.

Afirmó que el PAN prácticamente no tiene representante en la LXVII Legislatura local, debido a las diferencias entre la diputada local por el principio de representación proporcional que llegó por estas siglas en los comicios del 1 de julio del 2018, Janette Ovando Reazola, no lo representa, no defiende los derechos e intereses y mantiene diferencias con el Comité Directivo Estatal que encabeza Carlos Alberto Palomeque Archila.





New Articles Toma protesta Ismael Brito a titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Presente en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso del Estado este miércoles 18 cuando se ejecutó la sentencia del TEPJF, insistió que no hay quien nos defienda, ni asuma nuestros postulados, Ovando Reazola ya no está a favor del panismo de Chiapas, incluso, se ha pensado en la sustitución porque llegó al recinto legislativo con estas siglas a las que ya no representa.

Pidió al gobierno del estado garantías y seguridad para las regidoras y regidores Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez, Manuel Pérez Luna, Gloria Díaz Gómez y Norma Díaz Gómez, para el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

Estos regidores ganaron los pasados comicios con la ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García y el ex síndico Hermelindo García Núñez, quienes siguen separados del cargo, desde mayo del año pasado.