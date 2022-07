La escritora Beatriz Pereda considera la poesía como constructora de paz

La escritora de Villahermosa Tabasco, Premio Municipal de Poesía Oscar Oliva 2022, sostiene que a través de la poesía podemos ser constructores de paz, a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid 19) muchas circunstancias de vida se acentuaron, hemos pasado momentos aislados y solos, y sin duda que la cultura, el arte, la literatura pueden ser elementos fundamentales de acompañamiento, la poesía tiene que ser un elemento de cohesión social.

Dijo que es momento de acercarse al otro, de comunicarse con los demás, de situarse a través de las palabras de la emoción con los demás para generar una gran fraternidad que nos permita situarnos en las circunstancias del otro, no más división, no más confrontación, no más exclusión, en nuestros tiempos es fundamental para hacer frente a tantas realidades, tantas identidades, tantas verdades, por ello es importante abrirse un poquito para poder convivir mejor.





Pérez Pereda, premio municipal de poesía Oscar Oliva 2022 en el marco de los 85 años del poeta, por el poemario Crónicas Hacia Plutón, añadió que no será fácil construir mejores escenarios sociales pero es posible, para lograrlo tenemos que ser mas generosos y tenemos que serlo desde la casa, desde la familia, con los hijos, con la pareja, con los vecinos, hay que ser generosos, somos fugases y hay que ir con empatía y con generosidad.





Beatriz Pérez Pereda ha obtenido varios premios nacionales de poesía, así como la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tabasco en 2004 y 2007 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Tenemos que dar la mano a quien lo necesite, a partir de nuestra profesión, desde nuestras trincheras tenemos que ser constructores de paz, es algo muy sencillo, hay que decidirse a hacerla diferente nuestra convivencia, desde los actos que pudieran ser más sencillas, más fáciles, desde ahí estaremos cambiando conductas, todos somos necesarios, todos nos necesitamos y así juntos tenemos que salir adelante con mejores estilos de vida social sin violencia", añadió Pérez Pereda.

E"l capitalismo nos ha orillado a ser un poco egoístas, individualistas, tenemos que demostrarnos que estamos juntos en este planeta tierra y que así vamos a seguir conviviendo juntos y que no debemos estar confrontados, hay que pensar siempre que es mejor la paz, tenemos que ser generosos y agradecidos", insistió en entrevista en Tuxtla Gutiérrez previo a recibir el premio municipal de poesía Oscar Oliva 2022.

"No hemos perdido la generosidad pero la hemos olvidado, la hemos dejado en desuso, las virtudes que no se usan se atrofian, la lectura de poesía, la literatura, las obras de arte ayuda a entender otras realidades que a veces nos parecen lejanas, tenemos que recuperar nuestra esencia cómo sociedad, la fraternidad, la hermandad, la solidaridad", insistió la escritora de Tabasco.

"Hay que vivir la vida de mejor manera posible, somos fugases en este planeta solamente vamos a estar presente una vez, hay que vivir de la mejor manera posible, hay que leer, introducirnos en nosotros mismos, entendernos nosotros mismos, saber que podemos ser útiles y lo seremos mejor si somos amantes de la paz", insistió.





El poeta Oscar Oliva Ruiz, nombre que lleva el premio que recibió está jueves en Tuxtla Gutiérrez, nació en la capital de Chiapas el 5 de enero de 1937, estudio filosofía y letras en la Facultad de Filosofía y Letras la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director de la Biblioteca Emilio Rabasa del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, fue profesor de literatura en San Cristóbal de las Casas, investigador en el Centro de Estudios Históricos de la Revolución en Veracruz y el Centro de Estudios Literarios de la UNAM.

También se desempeño como director del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Puebla, asesor de la Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar, jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Departamento de Cultura de la Dirección de Cultura y Recreación Popular del Gobierno del Estado de Chiapas, subdirector de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública, director de cultura de la Dirección General de Acción Cívica, Cultural y Turística del Gobierno de la Ciudad de México.

Entre otros cargos de fue director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, fue Premio Enrique González Martínez 1969, Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1971, Premio de Poesía del Distrito Federal 1981, Premio Chiapas de Literatura 1990, Premio de Poesía Aguascalientes 30 años, 1968-1977.ç