La injusticia hace que se mantenga feminicidios en Chiapas: ONPP Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- La dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) Chiapas Adela Gómez Martínez, consideró que la falta de actuar de las autoridades competentes en materia de justicia a mujeres, es lo que hace que se sigan registrando casos de feminicidios, por lo que irguió un alto, además de la liberación de esposos presos “injustamente” de mujeres que se han quedado solas con sus hijos.





Nuestras peticiones son diversas, uno es un alto al feminicidio y mayor seguridad para las mujeres, nuestras hijas, nietas, para que podamos caminar seguras, tranquilas, y que no estemos con la zozobra de cómo llegan en la noche, cuando salen de casa a estudiar o trabajar, estamos pidiendo que se voltee la mirada y sea más contundente la aplicación dela justicia, porque luego los dejan libres y vuelven a cometer los delitos u otros, se dan cuenta que no hay castigo y la mujer sigue siendo violentada, dijo.

Tras una manifestación pacifica en el atrio de la catedral de San Cristóbal en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, en la que participaron delegadas y dirigentes comunitarias, urgieron la liberación de esposos de mujeres, “estamos pidiendo que se aplique la justicia cabalmente, no que se liberen a culpables y se encarcelen a inocentes, demandas a nuevos proyectos que se están implementando ahora”.









Además de exigir mejor educación para las mujeres, aseguraron que la manifestación es reivindicando su respaldo a quienes vienen luchando por mejorar la situación de ellas en comunidades indígenas y no indígenas, entre ellos apoyando a la lucha de las mujeres Zapatistas.

“Muchas salen a defender su tierra, hoy salimos a defender la vida, no estamos pidiendo una despensa, solo pedimos justicia de las que se han ido o les han arrebatado la vida, pedimos que nos escuchen y si no hacen justicia nosotras haremos justicia, sabemos salir y defender y mas las compañeras de los pueblos originarios, cuando salgamos a defender ya no será con palabras, hemos dejado casas e hijos, el día de hoy recordamos a muchas mujeres que dieron la vida por otra mujer”, concluyó.

/TG