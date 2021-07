La montaña fue el lugar más seguro para huir de Pantelhó

San Pedro Chenalhó, Chiapas.- Dolor de estomago, niños con fiebre, dolores musculares, presión alta, son algunos de los síntomas que han presentado niños, mujeres, adultos y personas de la tercera edad que han sido atendidos en el módulo de atención médica que se montó en el albergue temporal de la cabecera municipal de Chenalhó donde se mantienen cerca de 250 auto desplazados por los conflictos entre grupos armados en el municipio de Pantelhó.

Al respecto, María Elizabeth López García, enfermera de la Clínica de la Cabecera de Chenalhó, explicó que muchos de los síntomas es consecuencias de las varias horas que caminaron por las montañas “no comieron bien y caminaron mucho tiempo cargando sus cosas, además de la impresión de dejar sus casas”.

En el módulo de atención ofrece consulta externa, vacunación, pruebas rápidas de Covid, glucosa, revisión a embarazadas, atención a menores de 5 años y se encuentran tres médicos generales, una odontóloga, enfermera preventiva, servicio por parte de la Secretaría de Salud a petición de las autoridades del municipio y permanecerán en tanto se encuentren ahí los desplazados.

María Pérez Pérez, de 70 años de edad, originaria de la comunidad Chemix, caminó por más de 10 horas de lado de su esposo de la misma edad, su nuera y sus nietos, huyendo por las balas que se continuaban escuchando muy cerca de su comunidad, “llegamos como a las 4 de la tarde y salimos como a las 6 de la mañana, por las montañas porque es el lugar más seguro, por la carretera hay problemas”.

“Los demás, mis hijos se quedaron encerrados en mi casa, están sufriendo, no hay comida, no pueden moler, no pueden comer tortillas, no pueden salir, hay gente armada, nos da mucho miedo, como ya pasó una tanda, no queremos que se repita”, dijo.

Manuel Pérez Vinajel, del paraje Javaltón, explicó que ante el temor de ser baleados por la cercanía con el municipio de Pantelhó, “estamos como a 100 metros”, junto a su esposa y sus 7 hijos, determinó huir y permanecen en el albergue en tanto hayan condiciones de retornar”.

“El presidente municipal nos está apoyando, estamos durmiendo en las casitas, es difícil vivir aquí, dejé mi casa, mi caballo, mi torito, deje mis casitas, hay riesgo de muerte, vi la balacera, tenemos miedo”, refirió.

Daniel Pérez Pérez, otro de los desplazados de la comunidad de Kanolal, quien poco habla el español, contó que vio como muchas personas detonaron sus armas de fuego y fue lo que motivó a que huyera de su casa y ahora no sabe qué hacer, pues sus cosas se quedaron en su vivienda y sus hijos necesitan ropa, comida, zapatos, leche, “y no tengo dinero”.

Manuel Pérez Vázquez, Secretario Municipal del ayuntamiento de Chenalhó, aseguró tiene la instrucción del presidente municipal Abraham Cruz, de apoyar a las 250 personas que llegaron desde la tarde noche a la cabecera municipal procedentes de las comunidades de La Esperanza, Acteal alto, Acteal Bajo, Quextic, Chimix, Canalal, y que a pesar de no ser un problema de este municipio, resultan involucrados porque estaban en riesgo varias familias que habitan cerca de Pantelhó y que determinaron salirse.

“De hecho no tenemos ningún problema con ellos (con Pantelhó) es nuestro municipio vecino, no tenemos nada que ver en el problema, nos llevamos bien con los de Pantelhó, pero cómo viven cerca, colindan por eso se vinieron a refugiar”, dijo.

Calculó un poco más de mil personas son las que se han auto desplazados y se encuentran en las comunidades de Yabteclum, Majomut, “se quedaron ahí, pero aún no hay un número específico, les estamos mandando un poco de ayuda, está buscando el presidente la manera de ayudarlos, son casi unas 2 mil personas, pero no tenemos el número exacto”.

Es de mencionar que en San Cristóbal, llegaron varias familias de la Cabecera de Pantelhó, pero se han refugiado con amigos y familiares y solo pocos se encuentran en albergues improvisados.