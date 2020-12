La población sigue vulnerable frente a la pandemia: Secretaría de Salud

La población sigue vulnerable frente a la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) nos afectó emocionalmente, también en la economía, en el aspecto laboral, este año es y seguirá siendo vital, la mayoría de las personas se están convenciendo de la letalidad de la enfermedad, de la importancia que tiene extremar precauciones, proteger la salud, sus emociones, dijo Mayra Isabel López Domínguez, psicóloga clínica de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud.

Plantea hacer un recuento de lo positivo que nos deja la enfermedad que ha dejado como saldo en Chiapas 7 mil 357 contagios y 576 decesos, aunque nos ha dañado enormemente ha dejado enseñanzas, capacidades, fortalezas y debilidades, hay que retomar los planes personales y familiares para seguir adelante con estrategias de prevención y promoción a la salud.

Estrés, ansiedad y miedo son comunes frente a la Covid-19 @UNAM_MX te invita a responder un cuestionario diseñado por @unam_psicologia @FacMedicinaUNAM @Comunidad_UNAM y @SSalud_mx para evaluar riesgos de salud mental en https://t.co/decCRF2J84 #CuidaTuSaludMental pic.twitter.com/ybnYvyByHW — Comunidad UNAM (@Comunidad_UNAM) April 15, 2020

Admitió que los saldos desagradables como las crisis, los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, la ansiedad, la depresión y hay que venerar lo positivo, hay un aprendizaje y que valorar, hay que abrirnos nuevos caminos, desde mi lado amoroso.

Seguramente que hemos aprendido a amar a las otras personas, hemos aprendido a actuar con la cabeza firme y plantearnos cómo puedo ayudar a los demás, siempre va a haber un lado positivo, es decir, nos reencontramos con nosotros mismos, hubo algo que posiblemente podemos salvar, lo primero será la unidad familiar, sustentó López Domínguez.

Si este año la pandemia del coronavirus nos dejó este aprendizaje de fomentar el lado amoroso, de unir a la familia, podemos poner en práctica muchos valores como el tener juegos en casa, pueden ser juegos de mesa, interactivos, dinámicos y otras actividades en equipo que podemos llevar a cabo, como fomentar la lectura, añadió.

Hay que prevenir las conductas inadecuadas, no solo estar en convivencia sino seguirnos conociendo, sin dejar de guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas, el quedarse en casa, el no acudir a eventos, no ir a fiestas, lavarse las manos constantemente, o en su caso, usar gel antibacterial, abundó la especialista.

Hay que reaprender y mirar con la cabeza firme como ayudar a los demás y la mejor forma de hacerlo es cuidarnos, cuidar a los demás, primeramente a nuestra familia, en las oficinas públicas y privadas, no suspender los filtros sanitarios, no permitamos un rebrote, hay que intensificar los esfuerzos para disminuir la transmisión del virus, apuntó.